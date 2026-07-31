Reggio Calabria, Marco Parisi eletto presidente della VI Commissione Consiliare: di cosa si occuperà

Marco Parisi, giovane volto della politica reggina eletto in Consiglio Comunale con la lista Reggio Futura, è stato eletto Presidente della VI Commissione Consiliare, la quale si occupa di Attività Produttive e supporto alle imprese locali, Sviluppo Economico, Politiche per la crescita. Attraverso una nota stampa, Daniele Romeo, storico esponente della destra reggina e capogruppo di Reggio Futura in Consiglio Comunale, ha espresso le proprie congratulazioni a Parisi e i migliori auguri di buon lavoro per un ruolo di grande importanza.

“Desidero rivolgere a nome mio personale e di tutto il gruppo consiliare di Reggio Futura i più sinceri auguri di buon lavoro a Marco Parisi per la sua elezione a Presidente della VI Commissione Consiliare, la quale si occupa di Attività Produttive e supporto alle imprese locali, Sviluppo Economico, Politiche per la crescita. – ha dichiarato Romeo – Si tratta di un incarico di fondamentale importanza strategica per il presente e il futuro del nostro territorio conferito ad un collega di comprovata esperienza nonché certa affermazione professionale in ciascuna delle competenze di cui sarà investito in funzione del ruolo conferito.

La VI Commissione rappresenta il motore pulsante attraverso cui far passare le scelte decisive per l’economia cittadina, il rilancio del tessuto produttivo e il sostegno concreto al mondo del commercio, dell’artigianato e dell’impresa locale, settori che necessitano di visione, determinazione e ascolto costante. Siamo certi che Marco Parisi saprà guidare i lavori della commissione con grande competenza, equilibrio e uno spirito partecipativo aperto al contributo di tutti.

Questa nuova consiliatura segna un passaggio cruciale per la nostra Città e Reggio Futura affronterà ogni sfida con massima dedizione e responsabilità, garantendo un sostegno convinto e produttivo all’azione amministrativa del sindaco Cannizzaro. La nostra priorità resta il rilancio socio-economico di Reggio Calabria: occorre restituire attrattività alla città, creare le condizioni favorevoli per l’attrazione di investimenti e mettere i nostri imprenditori nella condizione di operare con fiducia e prospettive di crescita.

Il lavoro da svolgere è intenso, ma la visione politica e la determinazione della squadra guidata dal sindaco Cannizzaro rappresentano la garanzia di un percorso di reale cambiamento. A Marco Parisi io e Luisa Curatola rinnoviamo i nostri migliori auguri per un lavoro proficuo, confermando la piena disponibilità di Reggio Futura a collaborare attivamente in Commissione e in Aula per il bene esclusivo dei cittadini reggini“.