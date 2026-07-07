Reggio Calabria, l’Ordine degli Ingegneri alla nuova giunta comunale: “disponibili a tavolo permanente su temi strategici”

“Il Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, unitamente al Presidente ing. Francesco Foti, esprime le più vive congratulazioni al Sindaco Francesco Cannizzaro, alla Vicesindaca dott.ssa Mariagrazia Arena e alla nuova Giunta comunale, chiamati ad amministrare la città dello Stretto in una fase particolarmente importante per il suo futuro. Accanto agli auguri di buon lavoro, l’Ordine degli Ingegneri ritiene fondamentale che questa nuova fase amministrativa sia accompagnata, fin dal suo avvio, dall’affermazione di un metodo stabile di confronto con il sistema ordinistico e professionale cittadino, attraverso momenti strutturati di incontro sui principali temi strategici di Reggio Calabria“. È quanto si legge in una nota diffusa dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria.

“Ambiti come la pianificazione urbanistica, le opere pubbliche, le grandi infrastrutture, la sicurezza del territorio, la transizione digitale ed energetica e lo sviluppo sostenibile rappresentano settori nei quali il contributo tecnico delle professioni può costituire un supporto qualificato alle scelte pubbliche e alla definizione di una visione complessiva della città.

In questo senso, l’Ordine valuta molto positivamente il fatto che, in occasione dell’insediamento della nuova Amministrazione comunale, siano stati invitati tutti gli Ordini professionali. Si tratta di un segnale importante di attenzione verso il sistema delle competenze, che rappresenta una componente essenziale della classe dirigente diffusa del territorio e un presidio di responsabilità, conoscenza tecnica e servizio nell’interesse della collettività.

Un particolare sentimento di compiacimento viene espresso per la nomina dell’ing. Domenica Catalfamo, già Consigliera dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Calabria, alla quale sono state affidate deleghe di assoluto rilievo per lo sviluppo della città, tra cui Grandi opere, Lavori pubblici, Urbanistica, Pianificazione territoriale, Mobilità e Smart city. L’ing. Catalfamo, nei numerosi ruoli istituzionali e dirigenziali ricoperti, ha sempre dimostrato capacità e competenza; si tratta oggi di ambiti centrali nei quali la visione infrastrutturale e la capacità di programmazione sono elementi essenziali per accompagnare processi di crescita ordinati e coerenti con le reali esigenze della comunità.

L’Ordine conferma la propria piena disponibilità al confronto istituzionale e alla collaborazione leale con l’Amministrazione comunale, nel rispetto dei rispettivi ruoli, per contribuire alla costruzione di una città più moderna, sicura e accessibile“, si legge ancora nella nota.

La dichiarazione del Presidente

“La nuova fase amministrativa richiama tutti a un alto senso di responsabilità. Reggio Calabria ha bisogno di programmazione, qualità tecnica, concretezza e visione. Come comunità professionale siamo pronti a offrire il nostro contributo sui temi che riguardano lo sviluppo urbano, le infrastrutture, la sicurezza del territorio, la mobilità e la rigenerazione della città.

Per questo riteniamo importante che si possa avviare fin da subito un tavolo permanente di confronto con gli Ordini professionali sui temi strategici della città.

Rivolgiamo un augurio particolare alla Vicesindaca dott.ssa Mariagrazia Arena, già Presidente del Tribunale di Reggio Calabria, con la quale l’Ordine ha condiviso negli anni importanti momenti di collaborazione istituzionale e iniziative di formazione, e all’ing. Domenica Catalfamo, collega e già Consigliera dell’Ordine, chiamata oggi ad affrontare deleghe decisive per lo sviluppo della città.

La scelta di coinvolgere gli Ordini professionali fin dall’insediamento rappresenta un segnale molto positivo, che auspichiamo possa tradursi in un metodo stabile di lavoro, dialogo e collaborazione nell’interesse di Reggio Calabria”, ha dichiarato il presidente Foti.

“Il Consiglio dell’Ordine rinnova, pertanto, gli auguri di buon lavoro al Sindaco, alla Vicesindaca e a tutti i componenti della Giunta comunale, auspicando una stagione amministrativa improntata al dialogo, alla qualità delle scelte pubbliche, alla valorizzazione delle competenze e alla centralità dell’interesse generale“, si legge in conclusione della nota.