Reggio Calabria, l’oratorio di Terreti apre le porte alla legalità: piccoli cittadini a lezione con Polizia e volontari

Una giornata dedicata ai più piccoli e ai valori della legalità e della prevenzione. È quella che si è svolta presso l’Oratorio della Chiesa di Sant’Antonio Abate di Terreti, iniziativa promossa dalle educatrici dell’oratorio, volontarie del Comitato di quartiere in collaborazione con la parrocchia, con l’obiettivo di far vivere ai bambini un’esperienza diretta di cittadinanza e sicurezza. Protagonisti dell’appuntamento le Volanti e le Unità Cinofile della Polizia di Stato. I bambini hanno potuto osservare da vicino il lavoro degli operatori e dei cani antidroga, porre domande e partecipare a simulazioni. Un modo concreto per trasformare la legalità da concetto astratto a esperienza vissuta, in un clima di gioco, fiducia e condivisione. Spazio anche alla prevenzione degli incendi con i Volontari della Nautica San Gregorio, che hanno presentato un modulo antincendio utilizzato per gli incendi boschivi. I piccoli si sono cimentati nello spegnimento di una “fiamma” finta, imparando l’importanza della prevenzione e del lavoro di squadra.

Il Comitato di quartiere, con il suo impegno, si conferma ancora una volta cuore pulsante della comunità

Il Comitato di quartiere, con il suo impegno, si conferma ancora una volta cuore pulsante della comunità, capace di creare occasioni di crescita e confronto anche per i più piccoli. “Vedere i bambini curiosi, attenti e sorridenti è stata la soddisfazione più grande” – è il commento delle educatrici dell’oratorio che hanno organizzato la giornata. “La vera ricchezza è stare insieme, condividere e crescere in sicurezza. Proteggerli oggi significa costruire la comunità di domani. Un ringraziamento particolare va alla Polizia di Stato, alla Nautica San Gregorio, ai volontari e a tutte le famiglie che hanno partecipato. E viva le mani strette e i sorrisi che hanno riempito il cuore di tutti”.