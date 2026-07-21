Reggio Calabria, l’incontro Ugs-Gev – AVS su caporalato e agricoltura “Terra, fragole e sangue” | INFO

“Come UGS e GEV, (Unione Giovani della Sinistra e Giovani di Europa Verde) cioè le organizzazioni giovanili calabresi di Alleanza Verdi Sinistra, vogliamo promuovere un momento di confronto su un tema urgente del nostro tempo e del nostro territorio: il caporalato e lo sfruttamento del lavoro in agricoltura“. È quanto scritto in una nota stampa da Ugs-Gev – Alleanza Verdi Sinistra. “La tragedia di Amendolara dello scorso 1° giugno ha riportato al centro dell’attenzione pubblica la piaga del caporalato nel nostro Paese e nella nostra regione. Come troppo spesso accade, però, l’attenzione dei media svanisce rapidamente, mentre lo sfruttamento continua a segnare la vita quotidiana di migliaia di lavoratrici e lavoratori, soprattutto nei nostri territori.

Vogliamo discutere di come ribaltare un sistema agroalimentare fondato su sfruttamento, precarietà e marginalizzazione, alimentato dalla presenza della criminalità organizzata e da politiche migratorie che rendono le persone sempre più ricattabili. Un modello diverso è possibile, ma richiede scelte politiche coraggiose e una nuova idea di sviluppo, fondata sui diritti, sulla dignità del lavoro e sulla giustizia sociale.

Appuntamento giovedì 23 luglio, ore 18:00, presso il Circolo Reggio Sud, sito in via Sbarre inferiori 84 a Reggio Calabria. Ne parleremo insieme a Clara Zaffino, esperta di diritti umani, politiche europee e migrazione“, conclude Ugs-Gev – Alleanza Verdi Sinistra.