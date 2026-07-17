Reggio Calabria, l’incontro “Il Museo d’Arte Alfonso Frangipane: un’eredità preziosa per la Città” | INFO

Si terrà questa sera (ore 20,30) presso il Terrazzo del Museo Archeologico Nazionale l’evento promosso dall’Associazione Culturale Anassilaos, congiuntamente con il Liceo Campanella – Mattia Preti Frangipane di Reggio Calabria, nell’ambito degli incontri ESTATE AL MARC. L’incontro è dedicato al Museo “Alfonso Frangipane”, una realtà museale molto significativa per Reggio Calabria, consacrata alla valorizzazione e conoscenza dell’arte moderna e contemporanea.

A portare i saluti il Dott. Fabrizio Sudano, Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio, l’Avv. Lucia Zavettieri, Dirigente Scolastico Liceo Campanella –Mattia Preti Frangipane e Stefano Iorfida, Presidente Associazione Culturale Anassilaos. Il tema “Il Museo d’Arte Alfonso Frangipane: un’eredità preziosa per la Città” sarà trattato dalla Prof.ssa Roberta Filardi, Docente di Storia dell’Arte presso il Liceo T. Campanella –Mattia Preti Frangipane di Reggio Calabria con la partecipazione dell’’Arch. Nunzio Tripodi, Direttore del Museo Frangipane. Introdurrà e condurrà l’Arch. Antonella Postorino, responsabile del Centro Studi Anassilaos per la cultura dell’Architettura e del Paesaggio.