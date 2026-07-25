Reggio Calabria, “L’Estate Catonese” conquista il lungomare: grande successo per la prima edizione

Si è conclusa con un grande successo di pubblico la prima edizione de “L’Estate Catonese“, la rassegna estiva ideata e organizzata dall’associazione Officina delle Idee, guidata da Francesco Errigo e Pasquale Scopelliti. Per cinque giorni consecutivi il lungomare di Catona si è trasformato in un vivace punto di ritrovo, registrando una straordinaria partecipazione di cittadini, famiglie e visitatori provenienti da tutta la città e dai comuni limitrofi. Ogni serata ha fatto registrare una grande affluenza, con il lungomare letteralmente invaso da persone che hanno scelto di vivere l’estate tra musica, spettacoli, street food, panini, piatti della tradizione reggina, attrazioni del luna park e momenti di aggregazione. Un’atmosfera di festa che ha restituito centralità a Catona, confermando quanto il quartiere abbia voglia di iniziative capaci di valorizzarne il territorio e creare occasioni di socialità.

Particolarmente apprezzato il ricco programma della manifestazione, che ha saputo coinvolgere tutte le fasce d’età alternando spettacoli musicali, dj set, sfilate di moda, eventi sportivi con il raduno delle auto d’epoca, del Vespa Club e delle Fiat 500. Grande entusiasmo anche tra i ragazzi e i più piccoli, protagonisti grazie alle numerose attrazioni del luna park, composto da tante giostre portate dall’associazione Officina delle Idee, che hanno animato il lungomare per tutta la durata dell’evento.

Soddisfatti gli organizzatori Errigo e Scopelliti, che tracciano un bilancio estremamente positivo della manifestazione. “La risposta della cittadinanza è andata oltre ogni aspettativa. Vedere il lungomare così pieno di persone, famiglie e soprattutto giovani è stata la dimostrazione che Catona ha enormi potenzialità e che, quando si organizzano eventi di qualità, il territorio risponde con entusiasmo. Questo risultato ci ripaga dei sacrifici e del lavoro svolto negli ultimi mesi“.

Gli organizzatori hanno voluto rivolgere un particolare ringraziamento ad Antonello Panzera, presidente dell’associazione Ancor’Arte “che ci ha dato un contributo determinante dal punto di vista organizzativo. La sua disponibilità, la sua esperienza e il suo impegno sono stati fondamentali per la riuscita della manifestazione“. Un ringraziamento è stato inoltre rivolto ai consiglieri comunali Paolo Bilardi e Gianluca Califano, che hanno sostenuto l’iniziativa contribuendo alla sua realizzazione.

“L’Estate Catonese“ si chiude così con un bilancio più che positivo, confermandosi un appuntamento capace di coniugare cultura, intrattenimento, tradizione, sport e valorizzazione del territorio. Una prima edizione che ha rilanciato il lungomare di Catona come luogo di incontro e partecipazione e che pone solide basi affinché la manifestazione possa diventare un appuntamento fisso dell’estate reggina negli anni a venire.