Reggio Calabria, legionella in un albergo: disposta la chiusura

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha disposto con una ordinanza la sospensione dell’attività per una struttura ricettiva della città dopo un caso accertato di legionellosi e la presenza di legionella con valori superiori al limite di sicurezza. La proposta di sospensione, dopo gli accertamenti, è stata avanzata dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. La struttura, come riporta Ansa, resterà chiusa, viene specificato nell’ordinanza, fino al completamento della bonifica insieme alla certificazione attestante l’assenza di legionella.