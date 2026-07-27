Reggio Calabria, legionella in un albergo: disposta la chiusura

L’ordinanza prevede la sospensione dell’attività fino al completamento della bonifica e alla certificazione dell’assenza del batterio

Contaminazione batterica nell'acqua della doccia
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, ha disposto con una ordinanza la sospensione dell’attività per una struttura ricettiva della città dopo un caso accertato di legionellosi e la presenza di legionella con valori superiori al limite di sicurezza. La proposta di sospensione, dopo gli accertamenti, è stata avanzata dall’Azienda sanitaria provinciale di Reggio Calabria. La struttura, come riporta Ansa, resterà chiusa, viene specificato nell’ordinanza, fino al completamento della bonifica insieme alla certificazione attestante l’assenza di legionella.

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