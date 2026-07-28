Reggio Calabria, le Olimpiadi della lettura regalano nuovi libri alla biblioteca scolastica

Trasformare la lettura in un’avventura collettiva e lasciare alla scuola un patrimonio culturale destinato a durare nel tempo. È questo il risultato più significativo di “Le Dodici Fatiche: Olimpiadi della Lettura Mitologica”, il torneo rivolto alle classi della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo Statale “Catanoso – De Gasperi – San Sperato – Cardeto” di Reggio Calabria, realizzato dagli esperti di Adexo APS nell’ambito del progetto “Due Sponde Mille Racconti”.

La sfida, pensata per riscoprire il piacere della lettura, si è conclusa con un premio capace di andare oltre la competizione: un vero e proprio “bottino” di nuovi libri destinati alla biblioteca scolastica. I volumi resteranno a disposizione di studenti, studentesse e personale scolastico, arricchendo in modo permanente l’offerta culturale dell’istituto e contribuendo a promuovere la lettura anche negli anni futuri.

“La vera vittoria di queste Olimpiadi non è stata decretare dei vincitori, ma vedere tante allieve e tanti allievi reinterpretare i miti attraverso la lettura espressiva e il teatro”, dichiara Manuela Labate, docente referente del progetto. “I libri che il progetto ha donato alla nostra biblioteca rappresentano un importante invito per altri ragazzi e altre ragazze a intraprendere nuovi viaggi tra le pagine e a coltivare il piacere della lettura. Desidero ringraziare il dirigente scolastico, prof. Marco Geria, per il sostegno e la sensibilità dimostrati nei confronti di un progetto che ha saputo coniugare il gioco con la promozione della lettura.”

L’iniziativa ha proposto un percorso educativo innovativo, capace di intrecciare lettura e quiz e di coinvolgere gli alunni in una serie di prove ispirate al mondo del mito classico. L’esperienza è stata ideata per sviluppare le competenze di comprensione e interpretazione del testo, favorire la collaborazione tra pari e valorizzare la lettura come una pratica viva, condivisa e inclusiva.

Le Olimpiadi della lettura hanno preso avvio dalla lettura di opere a tema mitologico e si sono successivamente articolate in diverse prove. La Mnemosine ha invitato gli studenti a confrontarsi con la memoria, mentre la Sfida Calliope ha valorizzato l’espressione creativa. La Fatica di Atena ha richiesto invece capacità di analisi, comprensione e strategia, trasformando la lettura in una vera sfida di intelligenza e interpretazione.

A rendere ancora più significativa la competizione è stato proprio il premio finale, costituito dai nuovi libri destinati alla biblioteca scolastica. In questo modo, il patrimonio culturale costruito attraverso il progetto non si esaurirà con la conclusione del torneo, ma resterà a disposizione dell’intera comunità educativa, offrendo ad altri ragazzi e ragazze l’opportunità di avvicinarsi alla lettura e di intraprendere nuovi percorsi tra le pagine.

L’iniziativa intende dimostrare come la lettura possa diventare un’esperienza coinvolgente e partecipata, capace di favorire non soltanto l’apprendimento, ma anche lo sviluppo di competenze trasversali fondamentali come il teamwork, il public speaking, la creatività e il pensiero critico. “Le Dodici Fatiche: Olimpiadi della Lettura Mitologica” si inserisce all’interno del progetto “Due Sponde Mille Racconti”, che continua a costruire ponti culturali tra territori, linguaggi e comunità attraverso la promozione della lettura come strumento di inclusione e crescita sociale.

Il progetto “Due Sponde Mille Racconti” fa parte dei Progetti nazionali del Bando “Ad Alta Voce” 2024 ed è realizzato con il finanziamento del Centro per il libro e la lettura – Ministero della Cultura. Il progetto è realizzato dall’associazione Adexo APS con il partenariato del Comune di Reggio Calabria, della Biblioteca De Nava, dell’Accademia di Belle Arti di Reggio Calabria, di Nike Associazione Culturale APS, della Libreria Colapesce di Messina e dell’Associazione Culturale Itaca.