Reggio Calabria, le Commissioni consiliari tornano in presenza: approvato il punto in Consiglio Comunale, modificato il regolamento

Il secondo punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Reggio Calabria – “Modifica del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento delle commissioni consiliari approvato con delibera C.C. n.119/2025” – riguarda la possibilità di ripristinare le Commissioni in presenza, e non più da remoto, sistema che ha tenuto banco in questi anni. Già in campagna elettorale Cannizzaro aveva posto l’attenzione su questo tema. Dopo un dibattito tra Maggioranza e Opposizione, il punto è stato approvato. Ok dalla Maggioranza, si astiene l’Opposizione. Nessun contrario. Oltre al ripristino in presenza, approvato anche il punto sull’istituzione delle stesse: “Istituzione Commissioni Consiliari permanenti (articolo 1 del Regolamento per l’organizzazione ed il funzionamento delle Commissioni Consiliari)”.

Ad aprire la discussione, Giuseppe Marino, che evidenzia: “non condividiamo in pieno la nuova modalità proposta per le Commissioni. Io accetto l’idea che le Commissioni possano tornare in presenza, ma l’esperienza di questi anni mi porta ad essere prudente sul lavoro delle Commissioni. Faccio un esempio: nel momento in cui la Commissione fuori bilancio comincia ad essere oberata di lavoro sui debiti fuori bilancio, in caso di Commissione deserta, poi il Dirigente dovrà stare due ore a Palazzo San Giorgio, fermando il suo lavoro al Ce.Dir. Oggi è l’epoca dello smart working. Per questo chiediamo che la delibera venga rinviata e discussa nell’apposita Commissione, quando sarà istituita”.

Il Consigliere De Blasio replica: “tutto è perfettibile, in un secondo step si può rivedere, ma le Commissioni in presenza sono fondamentali. Io sono la prima a preferire le Commissioni online, parliamoci chiaro, ma io penso che non sia possibile parlare di determinati argomenti a distanza. Ritengo che sia necessario partire in questo modo, se poi dovessero esserci degli impedimenti tutto è perfettibile”.

Saverio Pazzano rivendica il lavoro portato avanti in questi mesi rispetto a questo tema, con il nuovo regolamento proposto: “questo Consiglio è in streaming, i cittadini possono vedere. Quindi, il problema delle Commissioni non è il collegamento da remoto dei Consiglieri, ma dei cittadini. Dovrebbe essere permesso a tutti i cittadini di vedere le sedute registrate. Accedendo al sito, il cittadino deve sapere di cosa si parla e quando si svolge la Commissione, potendo accedere. Ci avevamo lavorato, ma questa battaglia non è stata vinta da me. Ora, con questo nuovo regolamento, tornare indietro non va bene”.

Dopo un breve botta e risposta tra Imbalzano e Quartuccio, Delfino interviene per far notare: “io mi trovavo bene, quando ero Assessore, con le Commissioni da remoto. Avevo la possibilità, dal mio ufficio, durante la Commissione online, di chiamare il dirigente affinché potesse rispondere al quesito in questione. Penso poi alla mamma che ha il figlio con la febbre, in presenza non potrebbe partecipare”.

L’intervento di Cannizzaro: “i miei occhi hanno visto partecipazioni dopo la doccia o dal lettino del mare”

Alla fine del dibattito, nuovo intervento del Sindaco Cannizzaro: “è vero che c’è stato un periodo storico in cui è subentrato lo smart working, era quello del Covid. In quel periodo io ero da solo in aereo, con la mascherina. Per fortuna quel periodo storico è passato, ma in Italia persiste ancora quel sistema in vari settori. Si è creato così uno scollamento del dibattito. Noi oggi siamo qui, ci guardiamo negli occhi, ci stuzzichiamo. Io lo ricordo quando Consiglieri, anche di CentroDestra, venivamo a trovarmi a casa. Parlavamo di politica e nel frattempo c’erano le Commissioni online in corso”.

“Questi occhi hanno visto persone in macchina collegate, persone che uscivano dalla doccia, persone sul lettino a mare. Non è bello partecipare a queste cose in modo così superficiale. Non c’era il dibattito, ma si partecipava al confronto solo per il gettone, per la retribuzione. A me viene il magone quando vedo il Palazzo deserto, morto, non c’è quasi nessuno qui, se non qualcuno giù all’ingresso. Il cittadino lo può fare, lui sì, ci può guardare in streaming dal mare, dall’altra parte del mondo, da casa. E’ implicito che la seduta di Commissione possa essere aperta al cittadino, sono d’accordo con Pazzano”.