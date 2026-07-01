Reggio Calabria, l’annuncio: “sto lavorando affinché al Granillo tornino i grandi concerti. Qui portai Elton John”

“Questo è lo stadio Oreste Granillo di Reggio Calabria, il più grande della regione con circa 30.000 posti possibili. Qui feci lo storico concerto di Elton John trasmesso da Rai2 nel 2004. Da mesi sto lavorando affinché in questo stadio tornino i grandi live. Ringrazio l’architetto Valeria Nocito per il supporto tecnico e il sindaco Francesco Cannizzaro per la condivisione del progetto e la garanzia di tutta la collaborazione possibile, condizione indispensabile e preziosa per realizzarlo. A breve sapremo se ci saremo riusciti…”.

Così, sui social, il promoter calabrese Ruggero Pegna. Organizzatore di eventi in Calabria, da tanto tempo, nei primi anni Duemila ha portato sullo Stretto Elton John, per un live fantastico al Granillo. Così come si legge su questo post, il promoter sta lavorando per nuovi concerti nello stadio principale della città, nonché il più grande in Calabria per capienza. Anche il neo Sindaco Francesco Cannizzaro avrebbe condiviso l’idea.