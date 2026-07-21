Reggio Calabria, l’annuncio dell’Assessore Caridi: riaprono i bagni pubblici sul Lungomare, all’Arena e al Tempietto. Gli orari

La riapertura rappresenta il mantenimento di una promessa formulata durante la campagna elettorale. Per lungo tempo, infatti, l’assenza o l’inagibilità dei servizi igienici aveva costituito una grave criticità per la comunità locale e per i visitatori, provocando disagi rilevanti soprattutto nelle aree maggiormente frequentate della città. Sino a oggi non era stato possibile attivare un servizio considerato fondamentale e imprescindibile. L’assenza di bagni pubblici fruibili, pur potendo apparire un dettaglio, rappresentava un ostacolo concreto per una città che punta sulla propria vocazione turistica. Con la riapertura dei presidi sul Lungomare, all’Arena e al Tempietto viene quindi ripristinato un servizio essenziale per il decoro e la vivibilità urbana.

“Sembra una cosa banale, ma l’assenza dei servizi igienici è stata per troppo tempo un disagio non indifferente per i residenti e per i tanti turisti che affollano la nostra bellissima città”, ha dichiarato l’assessore Caridi. “Abbiamo mantenuto l’impegno preso con i cittadini in campagna elettorale: abbiamo restituito la giusta dignità a una città a naturale vocazione turistica, attivando un servizio essenziale simbolo di civiltà. L’auspicio e la speranza ora è che i cittadini sappiano custodire con rispetto e senso civico ciò che gli è stato restituito”.

L’assessore Caridi ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al sindaco Francesco Cannizzaro per la costante attenzione riservata alle tematiche del decoro urbano, estendendo la propria gratitudine agli uffici e al personale competente che hanno collaborato per velocizzare l’iter e completare tutti gli interventi necessari. “Questo è solo l’inizio”, ha concluso Caridi. “Continuerò a lavorare ogni giorno con dedizione in questo senso, spendendomi in prima persona per affrontare e risolvere tutti quei problemi, grandi e piccoli, che affliggono ormai da troppo tempo la nostra città”.