Reggio Calabria, “L’Agorà” incontra Simona Treccosti tra arte e cultura | VIDEO

Ritorna l’appuntamento, organizzato dal Circolo Culturale “L’Agorà” di Reggio Calabria, avente come tema “Incontri con l’autore”: reading di testi, presentazione di libri e di opere artistiche con la presenza degli stessi artefici. In questa occasione non aspetti letterari ma colori e geometrie, in compagnia dell’artista Simona Treccosti. Simona Treccosti nasce a Reggio Calabria dove risiede ed opera come artista e grafica pubblicitaria; di formazione figurativa, respira anche la ricerca informale giocando con una continua ricerca sempre mutevole con tecniche diverse: olio, acrilico su tela e tavola, tecniche miste grafiche, collage, matite, stoffa e juta che adottano cromie differenti e giustapposizioni di colori e materiali, con la curiosità di continuare ad imparare.

Le figure infatti lasciano nel tempo il posto a note di colore o all’essenzialità del bianco e nero. Le tinte sempre e comunque in armonia giungono ad una simbiosi chiaroscurale che determina soluzioni emozionali e provocatorie, romantiche e rappresentative di luoghi e memorie.

Le sue mostre, personali ed in collettiva hanno sempre riscosso continui e lusinghieri successi. Le sue opere figurano in varie collezioni private in Italia ed all’estero. La nuova mostra personale di Simona Treccosti, intitolata “Oltre”, è un progetto espositivo che racconta il percorso di crescita artistica dell’autrice attraverso opere che coniugano ricerca, sperimentazione e sensibilità espressiva. Con “Oltre”, Simona Treccosti invita il pubblico a intraprendere un viaggio che supera la semplice osservazione dell’opera per approdare a una dimensione più intima e riflessiva. Il titolo stesso racchiude il senso di una ricerca artistica che guarda oltre i confini della pittura tradizionale, esplorando nuove forme espressive e sperimentando tecniche e materiali in un continuo processo di evoluzione.

Negli anni l’artista ha costruito un linguaggio riconoscibile, caratterizzato da una costante tensione verso l’innovazione. La sperimentazione è diventata il fulcro della sua produzione, dando vita a opere nelle quali colore, materia e segno dialogano in equilibrio, trasformando ogni lavoro in un’esperienza visiva ed emotiva aperta all’interpretazione dello spettatore. La personale rappresenta così una nuova tappa del cammino creativo di Simona Treccosti, confermando la volontà di mettersi continuamente in discussione e di esplorare nuove possibilità espressive, senza mai rinunciare all’autenticità del proprio linguaggio.

La conversazione sarà disponibile, sulle varie piattaforme Social Network presenti nella rete, a far data da mercoledì 15 luglio.