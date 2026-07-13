Reggio Calabria, la segnalazione di un cittadino: “in Via Modena San Sperato rifiuti non raccolti da oltre una settimana”

Un cittadino di Reggio Calabria ha segnalato alla redazione di StrettoWeb una situazione di disagio legata alla mancata raccolta dei rifiuti in via Modena San Sperato 57. Secondo quanto riferito dal lettore, la spazzatura non sarebbe stata ritirata da oltre una settimana, causando l’accumulo di sacchetti e materiali abbandonati nell’area interessata. La segnalazione arriva da un residente della zona, che ha voluto richiamare l’attenzione sul problema per chiedere un intervento e il ripristino di un servizio essenziale per i cittadini. La presenza prolungata dei rifiuti rappresenta infatti un problema non solo dal punto di vista del decoro urbano, ma anche per le possibili conseguenze igienico-sanitarie.

Emergenza rifiuti a Reggio Calabria: la richiesta dei residenti di un intervento rapido

La situazione denunciata in via Modena San Sperato sta creando malcontento tra i residenti, che chiedono una soluzione tempestiva per evitare che l’area continui a presentarsi in condizioni di degrado. La raccolta dei rifiuti è un servizio fondamentale per garantire la vivibilità dei quartieri e il corretto mantenimento degli spazi pubblici. Le segnalazioni dei residenti rappresentano uno strumento importante per evidenziare eventuali criticità presenti sul territorio. Il caso di via Modena San Sperato 57 si aggiunge alle numerose richieste di attenzione che arrivano dai cittadini di Reggio Calabria riguardo alla gestione del servizio di igiene urbana.