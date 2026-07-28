Reggio Calabria, la Reghion Basket popolare premiata a Palazzo San Giorgio per la vittoria del campionato CSI

Il Comune di Reggio Calabria ha premiato la Reghion Basket Popolare per la conquista del secondo titolo consecutivo di Campione d’Italia nel Campionato Nazionale CSI Open. La cerimonia si è svolta lunedì 27 luglio nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, dopo il successo ottenuto dalla formazione reggina nella stagione 2025/2026. La Reghion Basket Popolare ha conquistato il titolo nazionale ad Asti, superando l’Alci Basket Verona e confermandosi sul gradino più alto del campionato per il secondo anno consecutivo.

Il riconoscimento istituzionale del Comune di Reggio Calabria è stato conferito dal presidente del Consiglio comunale Federico Milia, che ha espresso, a nome del sindaco onorevole Francesco Cannizzaro, il plauso della città alla squadra per i risultati sportivi raggiunti e per il lustro dato al territorio reggino. A margine della premiazione, Milia ha dichiarato: “È un grande orgoglio per la nostra Città celebrare oggi la Reghion Basket Popolare e credo sia preciso dovere, da parte dell’Amministrazione, rendere omaggio alle realtà sportive che, a prescindere dal risultato sportivo, si impegnano con così tanta passione e sacrificio, portando in alto il nome della Città su tutti i campi d’Italia”.

Nel suo intervento, il presidente del Consiglio comunale ha evidenziato come il secondo successo nazionale consecutivo rappresenti il risultato di un progetto sportivo solido, costruito sulla dedizione quotidiana, sul senso di appartenenza e sui valori dello sport. “Questo secondo titolo consecutivo di Campioni d’Italia nel campionato CSI testimonia la solidità di un progetto sportivo sano, fondato sul forte senso di appartenenza e su una dedizione quotidiana non comune, dimostrata sul campo non solo tecnicamente, ma soprattutto attraverso l’espressione più alta dei valori profondi dello sport: il forte spirito di squadra e il rispetto dell’avversario – conclude il Presidente Milia – a nome del Consiglio Comunale, rinnovo quindi i complimenti più sinceri alla Reghion, ai suoi atleti e ai suoi appassionati tifosi, con l’augurio di continuare a raggiungere traguardi sempre più ambiziosi”.