Reggio Calabria, la premiazione delle eccellenze della dama femminile vincitrici dei Campionati Italiani Assoluti

Nel fine settimana scorso, Reggio Calabria ha accolto, all’interno delle storiche mura del Seminario Arcivescovile Pio XI, i Campionati Italiani Femminili Assoluti di Dama Italiana e Dama Internazionale, un evento organizzato dal Comitato Regionale Calabrese FID con il patrocinio e il sostegno della Città Metropolitana di Reggio Calabria. La Manifestazione ha visto la partecipazione di molte atlete provenienti da Valle d’Aosta, Toscana, Lombardia, Puglia, Lazio e Calabria, consolidando il capoluogo dello Stretto come un punto di riferimento nazionale per questa disciplina.

La direzione della competizione è stata attribuita ad Antonino Cilione, Presidente del Comitato Regionale FID, affiancato dal Vicepresidente e Delegato provinciale FID, Eugenio Valente, i quali hanno assicurato il corretto svolgimento delle gare e l’elevato livello tecnico dell’evento.

Le atlete hanno mostrato grande apprezzamento per l’ospitalità ricevuta da Don Simone Gatto e per l’atmosfera speciale del Seminario, avendo anche l’opportunità di esplorare le meraviglie naturalistiche, paesaggistiche e culturali della città, che da sempre riesce a coniugare tradizione e innovazione sportiva.

Durante il pomeriggio di venerdì, l’Europarlamentare Giuseppina Princi ha fatto visita all’evento, portando i suoi saluti e ricordando come, durante la sua dirigenza al Liceo “Vinci” di Reggio Calabria, sia stata tra le prime a riconoscere l’importanza educativa della dama nelle scuole, includendola tra le attività sportive e incentivando la partecipazione di numerosi studenti alle finali nazionali dei Giochi Sportivi Studenteschi di dama.

Nella medesima giornata, Antonio Eraclini, membro della Giunta Regionale del CONI, ha anch’egli salutato le atlete, esprimendo i propri auguri e quelli del Presidente Scopelliti, sottolineando l’importanza dei valori sportivi promossi dalla disciplina.

Dopo l’inizio della manifestazione nel pomeriggio di venerdì, e il proseguimento nelle giornate di sabato e domenica mattina, si è giunti alla cerimonia di premiazione.

In apertura, il Presidente Regionale FID, Antonino Cilione, ha ringraziato tutte le atlete, i loro accompagnatori e gli ospiti presenti per la loro partecipazione, affermando che la dama prospera in un contesto di comunità, rispetto e passione. Ha successivamente espresso gratitudine al Presidente nazionale FID, Carlo A. Bordini, per la fiducia accordata al Comitato Calabrese, sottolineando di aver percepito il suo supporto in ogni fase organizzativa. Inoltre, ha rivolto un sincero ringraziamento agli istruttori che coltivano la disciplina nelle scuole e nei circoli, ribadendo che la dama rappresenta una palestra per la mente, una scuola di carattere e un ponte tra generazioni. Reggio Calabria ha dimostrato che la sinergia tra sport e istituzioni porta a risultati condivisi di eccellenza.

In seguito, Fabio Colella, delegato per l’occasione dal Sindaco On. Francesco Cannizzaro, ha trasmesso i saluti del Primo Cittadino, formulando auguri per future manifestazioni significative sul territorio.

Successivamente, Walter Malacrino, Coordinatore regionale di Sport e Salute, ha richiamato i valori educativi e sociali dello sport, portando anche i saluti di Antonello Scagliola, Presidente regionale del Comitato Italiano Paralimpico.

Ha preso la parola anche il Presidente Regionale del Coni Tino Scopelliti, che ha ricordato la sua lunga amicizia con il mondo della dama e con il Presidente Nazionale F.I.D. Bordini, con cui, anni fa, organizzò i Campionati Italiani Giovanili.

Infine, il Presidente Carlo A. Bordini ha espresso i giusti ringraziamenti ad atlete e accompagnatori, elogiando il Comitato Regionale Calabrese per l’eccellente lavoro di organizzazione, e sottolineando come la presenza dei massimi vertici sportivi attesti la validità del percorso intrapreso.

Passando ai risultati della competizione, ecco l’elenco finale:

Dama Italiana

Clara Damari – ASD P. Piccioli Livorno Vittoria Giorgia Coppolino – ASD Il Bianco e il Nero Reggio Calabria Giorgia Senesi – ASD Dama Latina

Dama Internazionale

Giorgia Senesi – ASD Dama Latina Clara Damari – ASD P. Piccioli Livorno Elisa Bosco – ASD Dama Club Lurano (Bergamo)

Il Comitato Regionale Calabrese FID esprime un sentito ringraziamento alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per il patrocinio e il sostegno, al Seminario Arcivescovile Pio XI e a Don Simone Gatto per l’ospitalità, alle istituzioni partecipanti, alle associazioni sportive, agli arbitri, ai volontari e a tutte le atlete che, con il loro impegno, hanno reso possibile una manifestazione di elevato profilo sportivo e umano.