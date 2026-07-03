Reggio Calabria, la particolare danza della pioggia di Don Zampaglione: si protegge con.. l’ombrello della Juve | VIDEO

Piove a Reggio Calabria, da questa mattina. E, come di consueto, non si fa attendere la danza della pioggia da parte di Don Zampaglione, Prete della Parrocchia di Masella. Il Sacerdote si è fatto riprendere in un video mentre balla protetto da un ombrello della… Juventus. “Mi sono premunito con un ombrello particolare, quello della mia Juventus. Forza Juve e viva la pioggia. E guardate che campo spettacolare che abbiamo” è il riferimento al campetto in erba inaugurato qualche anno fa nel paese.

Di seguito il video.