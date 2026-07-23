Reggio Calabria, la Parrocchia San Nicola di Bari-Santa Maria della Neve promuove il concorso di poesia “Solitudine e Indifferenza”

In un tempo in cui siamo sempre più connessi, ma spesso sempre più soli, la poesia può diventare un ponte tra le persone, uno spazio di ascolto e uno strumento capace di dare voce a ciò che troppo spesso rimane in silenzio. Con questo spirito la Parrocchia San Nicola di Bari – Santa Maria della Neve, di Prumo, Riparo e Cannavò in collaborazione con il Circolo Oratorio Sant’Agata, promuove il Concorso di Poesia “Solitudine e Indifferenza”, inserito nel programma degli Eventi Estivi e aperto a tutti coloro che desiderano raccontare, attraverso i versi, emozioni, esperienze e riflessioni su uno dei temi più urgenti della nostra società.

La solitudine e l’indifferenza rappresentano oggi due delle sfide più profonde del vivere quotidiano. C’è la solitudine di chi si sente invisibile, quella di chi vive ai margini, quella che può esistere anche in mezzo alla folla. E c’è l’indifferenza, capace di spegnere il dialogo, allontanare le persone e rendere meno umano il nostro tempo. Il concorso invita gli autori a trasformare queste realtà in poesia, affinché la parola diventi occasione di incontro, speranza e rinascita.

L’iniziativa vuole essere molto più di una competizione letteraria: è un invito a fermarsi, riflettere e condividere uno sguardo sul mondo, riscoprendo il valore dell’empatia, della solidarietà e della cura reciproca. Perché la poesia non è soltanto un esercizio di stile, ma una forma di partecipazione civile e umana.

Il concorso è articolato in tre sezioni:

Sezione A – Poesia in lingua italiana;

– Poesia in lingua italiana; Sezione B – Poesia in vernacolo, con traduzione in lingua italiana;

– Poesia in vernacolo, con traduzione in lingua italiana; Sezione C – Junior, riservata ai giovani fino ai 18 anni.

La partecipazione è aperta a tutti, senza limiti di età, cittadinanza o residenza. Ogni autore potrà presentare fino a due opere complessive, una per ciascuna sezione prescelta. Le poesie saranno valutate in forma anonima da una giuria composta da qualificati esponenti del mondo della cultura, della letteratura, della scuola e della comunicazione, a garanzia della massima imparzialità.

Le iscrizioni resteranno aperte fino al 3 agosto 2026. La cerimonia di premiazione si svolgerà a Riparo Reggio Calabria il 4 agosto 2026 alle ore 21.00, nell’ambito dei festeggiamenti in onore della Beata Vergine Maria della Neve, offrendo un momento di condivisione culturale e comunitaria.

Gli organizzatori rivolgono un invito a poeti, studenti, appassionati di scrittura e a tutti coloro che credono nel potere della parola: partecipare significa contribuire a costruire una comunità più attenta, più sensibile e più vicina alle persone.

Perché una poesia può raccontare una storia, suscitare una riflessione, accendere una coscienza. E, talvolta, può anche cambiare il modo in cui guardiamo gli altri.

Per iscriversi al Concorso è sufficiente compilare il modulo online disponibile al seguente link: https://forms.gle/dQyYETZdFac37pwo6

In alternativa, è possibile iscriversi inquadrando il QR Code riportato nella locandina ufficiale dell’iniziativa.

Il regolamento completo e tutte le informazioni utili sono disponibili attraverso i canali ufficiali della Parrocchia San Nicola di Bari – Santa Maria della Neve e del Circolo Oratorio Sant’Agata. Il termine per l’invio delle opere è fissato al 3 agosto 2026.