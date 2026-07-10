Reggio Calabria, la dott.ssa Daniela Tortorella riceve il premio “Ulivo d’argento”

L’Assemblea dei Delegati della Divisione 13 Calabria Mediterranea, guidata dal Luogotenente Governatore Vincenzo Cristian Siclari, ha confermato Saverio Gerardis (del Club Apsias RC) nel ruolo di Luogotenente per l’Anno Sociale 2026-2027. Contestualmente, l’Assemblea ha eletto Ignazio Giuseppe Romanò (del Club Reggio Calabria) quale Luogotenente eletto, destinato a succedere alla guida della Divisione nell’A.S. 2027-2028.

In questa cornice di rinnovamento, il Consiglio Direttivo della Divisione 13 Calabria Mediterranea ha deliberato all’unanimità dei club l’assegnazione del prestigioso Premio “Ulivo d’Argento” alla Dott.ssa Daniela Tortorella, Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Reggio Calabria. La proposta, pervenuta dall’attuale Luogotenente della Divisione con il convinto supporto del Club di Villa San Giovanni di cui è socio, è stata esaminata e ratificata dalla Commissione preposta.

Ogni anno, questo importante riconoscimento accende i riflettori su storie di straordinario altruismo: donne, uomini e associazioni che lottano quotidianamente per la legalità e tendono la mano a chi soffre, custodendo e proteggendo con amore il futuro dei nostri bambini e della società.

Quest’anno, il Premio rende omaggio a un esempio luminoso di questi valori. Con coraggio incrollabile, profonda umanità ed umiltà, la Dott.ssa Tortorella ha saputo trasformare i principi della giustizia e della solidarietà in azioni concrete, diventando un punto di riferimento insostituibile per la comunità e un faro di speranza per le generazioni future.

La carriera della Dott.ssa Daniela Tortorella è scandita da molteplici e delicati incarichi. Ha prestato servizio in qualità di Giudice del Tribunale di Palmi con funzioni di componente del Collegio Penale e della Corte d’Assise, giudice penale monocratico e giudice per le indagini preliminari. In quel periodo ha svolto anche importanti applicazioni presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria — partecipando a varie udienze sia come componente dei Collegi che come Gup — e, nel corso del turno feriale del 2007, presso il Tribunale per il Riesame di Reggio Calabria, con funzioni di Presidente di Collegio.

Nell’esercizio delle sue attuali funzioni di Presidente del Tribunale di Sorveglianza, ha promosso e stipulato numerosi protocolli d’intesa mirati a ottimizzare la gestione dei procedimenti di competenza della magistratura di sorveglianza, collaborando attivamente con l’UDEPE di Reggio Calabria, il PRAP di Catanzaro, i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, gli istituti penitenziari e l’Agenzia delle Entrate.

La sua azione si è distinta in particolare all’interno delle istituzioni preposte alla governance penitenziaria. Ha offerto un contributo fondamentale partecipando al Tavolo tecnico per la sanità penitenziaria, promosso dall’Ufficio del Garante per i diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria, volto a garantire un’effettiva tutela della salute dei detenuti e ad affrontare le criticità sanitarie degli istituti reggini.

Sul fronte del reinserimento socio-lavorativo, ha sostenuto fermamente il Protocollo d’intesa per favorire l’inserimento occupazionale delle persone soggette a restrizioni della libertà personale nella provincia di Reggio Calabria. L’accordo, siglato con la Prefettura reggina e vari enti, ordini e associazioni del settore dell’orientamento e della formazione, mira a promuovere la piena integrazione sociale e comunitaria dei soggetti ristretti negli istituti penali del distretto o in regime di esecuzione penale esterna.

La solenne cerimonia di consegna del premio si terrà nel mese di settembre 2026 a Villa San Giovanni, nella prestigiosa cornice dell’Aula Consiliare di Palazzo San Giovanni. All’evento prenderanno parte le massime autorità kiwaniane, religiose e istituzionali, insieme ai rappresentanti dei principali club service del territorio, tra cui Fidapa, Rotary e Lions.