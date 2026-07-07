Reggio Calabria, l’8 luglio la mostra “Arte al mercato” presso il mercato di Campagna Amica | INFO

Mercoledì 8 luglio, il mercato coperto di Campagna Amica di Reggio Calabria ospiterà “Arte al mercato“, una mostra di quadri che porterà tra i banchi dei produttori i colori, la creatività e la sensibilità di diverse artiste del territorio. Un’iniziativa che unisce il valore dell’arte a quello del cibo buono, locale e italiano, trasformando il mercato in uno spazio di incontro, cultura e condivisione. Saranno esposte le opere di:

Cristina Benedetto

Francesca Perina

Francesca Avenoso

Mirella Avenoso

Suor Giovanna Francesca Quitadamo

L’evento si terrà presso il Mercato coperto di Campagna Amica Reggio Calabria, Vico S. Anna di Sbarre, angolo Via Giffone, mercoledì 8 luglio, dalle 9.30 alle 12.00.