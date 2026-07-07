Reggio Calabria, l’8 luglio la mostra “Arte al mercato” presso il mercato di Campagna Amica | INFO

Mercoledì 8 luglio, il mercato coperto di Campagna Amica di Reggio Calabria ospiterà “Arte al mercato“, una mostra di quadri che porterà tra i banchi dei produttori i colori, la creatività e la sensibilità di diverse artiste del territorio. Un’iniziativa che unisce il valore dell’arte a quello del cibo buono, locale e italiano, trasformando il mercato in uno spazio di incontro, cultura e condivisione. Saranno esposte le opere di:
- Cristina Benedetto
- Francesca Perina
- Francesca Avenoso
- Mirella Avenoso
- Suor Giovanna Francesca Quitadamo
L’evento si terrà presso il Mercato coperto di Campagna Amica Reggio Calabria, Vico S. Anna di Sbarre, angolo Via Giffone, mercoledì 8 luglio, dalle 9.30 alle 12.00.