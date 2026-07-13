Reggio Calabria incontra i mercati esteri: sullo Stretto buyer e investitori da India, Arabia Saudita ed Emirati Arabi | DETTAGLI

A fare da cornice istituzionale all’evento ci sarà anche la Città metropolitana di Reggio Calabria. Nonostante i numerosi impegni istituzionali, è prevista la presenza del sindaco, on. Francesco Cannizzaro, con l’intento di valorizzare rapporti stabili con India, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. L’obiettivo dichiarato è costruire un ponte culturale tra realtà strategiche per lo sviluppo del Mediterraneo e non solo, mettendo al centro il dialogo tra territori, imprese e comunità.
Who Knocks: identità e tradizioni come leva competitiva
I soci fondatori di Who Knocks, Francesco Monteleone, Giovanni Piccolo e Alessandro Cariati, dichiarano: “Con Exportely stiamo tracciando una nuova rotta: dimostrare che la nostra storia e le nostre tradizioni secolari sono il nostro più potente asset competitivo sui mercati globali. Vedere delegazioni internazionali di altissimo profilo da India, Arabia Saudita ed Emirati Arabi confrontarsi qui, a Reggio Calabria, conferma un dato cruciale: i grandi investitori non cercano solo l’eccellenza produttiva, ma l’autenticità, il ‘saper fare’ tramandato di generazione in generazione e l’anima inconfondibile dei nostri territori. Lavoriamo su scala nazionale, ma con il fermo orgoglio di voler posizionare la Calabria come fulcro di questo rinascimento commerciale. Il nostro traguardo non è la semplice esportazione, ma elevare la memoria, l’identità e le radici profonde delle nostre imprese a indiscussa leadership internazionale”.
Gli interventi della sessione istituzionale
Nel corso della mattinata interverranno Giuseppe Ariobazzani, presidente di Accademia delle Imprese Europea; Francesco Monteleone, CEO di Who Knocks; Mr. Mandar Shrikant Joshi, rappresentante della delegazione estera; Marco Poiana, direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Enza Loiero, dirigente dell’Istituto Alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni; e Domenico Laurendi, presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria.
L’evento sarà moderato da Marco Mauro, responsabile IT e Comunicazione di AdIE. Giuseppe Ariobazzani dichiara: “Sono state invitate aziende del Mezzogiorno, dove storia, tradizioni e cultura territoriale non sono solo sfondo, ma parte integrante del prodotto. Dagli oli ai vini, dai conservati ai prodotti da forno, fino alle specialità tipiche calabresi: ogni eccellenza porterà con sé la narrazione del territorio da cui nasce. Non parliamo solo di export ma di identità. Quando un product arriva in India, a Riad o a Dubai porta con sé il paesaggio, il lavoro delle famiglie e la memoria di un luogo. È questo che i mercati internazionali oggi cercano”.
La delegazione internazionale
L’evento vedrà la partecipazione attiva di figure di primo piano del panorama economico e commerciale del Medio Oriente e dell’India.
Mr. Mandar Shrikant Joshi è Executive Chairman del M Strategy Global Investment Group e capo delegazione. Noto angel investor e manager internazionale, guida una holding globale specializzata nell’ingresso in nuovi mercati, nelle operazioni di M&A e nel venture capital. Gestisce investimenti transfrontalieri nel corridoio Medio Oriente-India, rappresentando un moltiplicatore di opportunità finanziarie per le imprese locali.
Dr. Abdullah S. Almuzayrie è CEO di Jawad Premium Group, importante impresa saudita specializzata nella distribuzione alimentare integrata, nella supply chain, nella logistica e nelle soluzioni di ristorazione istituzionale in tutto il Regno dell’Arabia Saudita. Il gruppo opera nei settori delle compagnie aeree, dell’hospitality, del retail, del governo e dei servizi di ristorazione attraverso una rete di distribuzione capillare e una catena del freddo.
H.E Mr. Hamid Dakhil è consulente strategico e commerciale per personalità di spicco nel Regno dell’Arabia Saudita. Imprenditore, è specializzato nello sviluppo del business internazionale e nelle partnership collegate al governo.
Mr. Vikram Kumbhar è proprietario del Kwantum Group, il più grande gruppo industriale dell’India occidentale nei settori manifatturiero agricolo, chimico e biochimico. Forte di una vasta esperienza nel commercio di prodotti alimentari e agricoli all’interno dell’India, il gruppo sta rapidamente stringendo partnership con fornitori in Europa e Africa per l’importazione di generi alimentari.
Mr. Walid Jadayel rappresenta Loaf of Bread, azienda leader in Arabia Saudita specializzata in soluzioni alimentari e servizi integrati di catering, hospitality, panificazione, ristorazione e servizi alimentari in tutto il Regno. L’azienda serve la Commissione Reale Saudita ed è partner di marchi come stc, Dunkin’ e Barn’s Coffee, operando secondo elevati standard di qualità, professionalità ed eccellenza.
Degustazioni e incontri B2B al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”
La giornata proseguirà al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, che ospiterà degustazioni e incontri B2B. La somministrazione, l’accoglienza e l’organizzazione saranno curate dal personale docente e dagli studenti dell’Istituto “G. Trecroci”. I rappresentanti della delegazione internazionale potranno selezionare prodotti in linea con le esigenze dei rispettivi mercati, sempre più attenti a qualità, tracciabilità e autenticità.
La partecipazione è riservata alle aziende invitate, alla delegazione estera e agli addetti ai lavori, con il coordinamento dell’Accademia delle Imprese Europea. I giornalisti, i fotografi, gli operatori di ripresa e le emittenti televisive sono invitati a partecipare alla sessione istituzionale delle ore 10.00 presso la Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria.