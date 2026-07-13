Reggio Calabria incontra i mercati esteri: sullo Stretto buyer e investitori da India, Arabia Saudita ed Emirati Arabi | DETTAGLI

Reggio Calabria si prepara ad accogliere una nuova tappa delle relazioni commerciali internazionali del Sud Italia. Mercoledì 15 luglio, dalle ore 10.00, la Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria ospiterà EXPORTELY – La città di Reggio Calabria incontra i Mercati Esteri, evento di networking B2B dedicato alle eccellenze agroalimentari italiane. L’appuntamento riunirà le aziende italiane che rispettano i valori del Marchio di tracciabilità PIT, Prodotto Identitario Territoriale, e una delegazione di buyer e investitori internazionali. L’obiettivo è favorire l’incontro diretto tra la produzione agroalimentare e i mercati esteri, consolidare le relazioni commerciali e creare nuove opportunità di investimento e di export.

A fare da cornice istituzionale all’evento ci sarà anche la Città metropolitana di Reggio Calabria. Nonostante i numerosi impegni istituzionali, è prevista la presenza del sindaco, on. Francesco Cannizzaro, con l’intento di valorizzare rapporti stabili con India, Arabia Saudita ed Emirati Arabi. L’obiettivo dichiarato è costruire un ponte culturale tra realtà strategiche per lo sviluppo del Mediterraneo e non solo, mettendo al centro il dialogo tra territori, imprese e comunità.

Who Knocks: identità e tradizioni come leva competitiva

I soci fondatori di Who Knocks, Francesco Monteleone, Giovanni Piccolo e Alessandro Cariati, dichiarano: “Con Exportely stiamo tracciando una nuova rotta: dimostrare che la nostra storia e le nostre tradizioni secolari sono il nostro più potente asset competitivo sui mercati globali. Vedere delegazioni internazionali di altissimo profilo da India, Arabia Saudita ed Emirati Arabi confrontarsi qui, a Reggio Calabria, conferma un dato cruciale: i grandi investitori non cercano solo l’eccellenza produttiva, ma l’autenticità, il ‘saper fare’ tramandato di generazione in generazione e l’anima inconfondibile dei nostri territori. Lavoriamo su scala nazionale, ma con il fermo orgoglio di voler posizionare la Calabria come fulcro di questo rinascimento commerciale. Il nostro traguardo non è la semplice esportazione, ma elevare la memoria, l’identità e le radici profonde delle nostre imprese a indiscussa leadership internazionale”.

Gli interventi della sessione istituzionale

Nel corso della mattinata interverranno Giuseppe Ariobazzani, presidente di Accademia delle Imprese Europea; Francesco Monteleone, CEO di Who Knocks; Mr. Mandar Shrikant Joshi, rappresentante della delegazione estera; Marco Poiana, direttore del Dipartimento di Agraria dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria; Enza Loiero, dirigente dell’Istituto Alberghiero “G. Trecroci” di Villa San Giovanni; e Domenico Laurendi, presidente dell’Ordine dei Biologi della Calabria.

L’evento sarà moderato da Marco Mauro, responsabile IT e Comunicazione di AdIE. Giuseppe Ariobazzani dichiara: “Sono state invitate aziende del Mezzogiorno, dove storia, tradizioni e cultura territoriale non sono solo sfondo, ma parte integrante del prodotto. Dagli oli ai vini, dai conservati ai prodotti da forno, fino alle specialità tipiche calabresi: ogni eccellenza porterà con sé la narrazione del territorio da cui nasce. Non parliamo solo di export ma di identità. Quando un product arriva in India, a Riad o a Dubai porta con sé il paesaggio, il lavoro delle famiglie e la memoria di un luogo. È questo che i mercati internazionali oggi cercano”.

La delegazione internazionale

L’evento vedrà la partecipazione attiva di figure di primo piano del panorama economico e commerciale del Medio Oriente e dell’India.

Mr. Mandar Shrikant Joshi è Executive Chairman del M Strategy Global Investment Group e capo delegazione. Noto angel investor e manager internazionale, guida una holding globale specializzata nell’ingresso in nuovi mercati, nelle operazioni di M&A e nel venture capital. Gestisce investimenti transfrontalieri nel corridoio Medio Oriente-India, rappresentando un moltiplicatore di opportunità finanziarie per le imprese locali.

Dr. Abdullah S. Almuzayrie è CEO di Jawad Premium Group, importante impresa saudita specializzata nella distribuzione alimentare integrata, nella supply chain, nella logistica e nelle soluzioni di ristorazione istituzionale in tutto il Regno dell’Arabia Saudita. Il gruppo opera nei settori delle compagnie aeree, dell’hospitality, del retail, del governo e dei servizi di ristorazione attraverso una rete di distribuzione capillare e una catena del freddo.

H.E Mr. Hamid Dakhil è consulente strategico e commerciale per personalità di spicco nel Regno dell’Arabia Saudita. Imprenditore, è specializzato nello sviluppo del business internazionale e nelle partnership collegate al governo.

Mr. Vikram Kumbhar è proprietario del Kwantum Group, il più grande gruppo industriale dell’India occidentale nei settori manifatturiero agricolo, chimico e biochimico. Forte di una vasta esperienza nel commercio di prodotti alimentari e agricoli all’interno dell’India, il gruppo sta rapidamente stringendo partnership con fornitori in Europa e Africa per l’importazione di generi alimentari.

Mr. Walid Jadayel rappresenta Loaf of Bread, azienda leader in Arabia Saudita specializzata in soluzioni alimentari e servizi integrati di catering, hospitality, panificazione, ristorazione e servizi alimentari in tutto il Regno. L’azienda serve la Commissione Reale Saudita ed è partner di marchi come stc, Dunkin’ e Barn’s Coffee, operando secondo elevati standard di qualità, professionalità ed eccellenza.

Degustazioni e incontri B2B al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”

La giornata proseguirà al Circolo del Tennis “Rocco Polimeni”, che ospiterà degustazioni e incontri B2B. La somministrazione, l’accoglienza e l’organizzazione saranno curate dal personale docente e dagli studenti dell’Istituto “G. Trecroci”. I rappresentanti della delegazione internazionale potranno selezionare prodotti in linea con le esigenze dei rispettivi mercati, sempre più attenti a qualità, tracciabilità e autenticità.

La partecipazione è riservata alle aziende invitate, alla delegazione estera e agli addetti ai lavori, con il coordinamento dell’Accademia delle Imprese Europea. I giornalisti, i fotografi, gli operatori di ripresa e le emittenti televisive sono invitati a partecipare alla sessione istituzionale delle ore 10.00 presso la Sala Monteleone del Consiglio regionale della Calabria, a Reggio Calabria.