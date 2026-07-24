Reggio Calabria, incidente sull’A2: traffico bloccato dopo lo svincolo di Gallico

Un incidente stradale sta provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, nella carreggiata in direzione Reggio Calabria. Il sinistro si è verificato subito dopo lo svincolo di Gallico, determinando il blocco del traffico e la formazione di rallentamenti. La situazione sta causando disagi agli automobilisti. Per evitare di rimanere coinvolti nel blocco, viene consigliata l’uscita di Villa San Giovanni. Da qui gli automobilisti possono proseguire utilizzando la viabilità ordinaria, in attesa che il tratto autostradale interessato dall’incidente venga messo in sicurezza e riaperto alla circolazione.

Accertamenti sulla dinamica dell’incidente

Al momento non sono stati comunicati dettagli sul numero dei veicoli coinvolti, sulle condizioni delle persone interessate o sulla dinamica del sinistro. Sul posto sono attesi o stanno operando i mezzi di soccorso e il personale incaricato di gestire la viabilità e ripristinare le condizioni di sicurezza. Ulteriori aggiornamenti potranno chiarire l’entità dell’incidente sull’A2 e i tempi necessari per la riapertura del tratto subito dopo lo svincolo di Gallico. Nel frattempo, agli automobilisti diretti verso Reggio Calabria viene ribadito il consiglio di uscire a Villa San Giovanni.