Reggio Calabria, incidente in via Pensilvania: auto si ribalta, intervengono Polizia Municipale e Vigili del Fuoco

Un incidente stradale si è verificato poco fa in via Pensilvania, a Reggio Calabria, dove un’automobile, per cause ancora in corso di accertamento, si è ribaltata terminando la propria corsa su un fianco. L’episodio si è verificato in pieno giorno, in una zona residenziale della città. Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria e i Vigili del Fuoco, impegnati nelle operazioni necessarie per mettere in sicurezza il veicolo e la sede stradale.

Auto ribaltata in via Pensilvania a Reggio Calabria

Dalle prime immagini provenienti dal luogo dell’incidente, l’automobile risulta adagiata sul lato destro a ridosso del marciapiede. Nelle immediate vicinanze è presente anche un secondo veicolo, fermo sulla carreggiata con il cofano anteriore sollevato. Al momento non sono ancora note con precisione la dinamica dell’incidente e le cause che hanno provocato il ribaltamento. Gli accertamenti sono affidati alla Polizia Municipale, che sta ricostruendo quanto accaduto e verificando l’eventuale coinvolgimento di altri mezzi.

Vigili del Fuoco e Polizia Locale sul luogo dell’incidente

I Vigili del Fuoco sono intervenuti per verificare le condizioni del mezzo ribaltato e prevenire ulteriori situazioni di pericolo, mentre gli agenti della Polizia Locale hanno regolato la circolazione nell’area interessata dalle operazioni. La presenza dei veicoli sulla carreggiata ha reso necessaria una particolare attenzione nella gestione del traffico, in attesa della rimozione dell’auto e del completo ripristino delle condizioni di sicurezza.

Accertamenti in corso sulla dinamica

Non sono state al momento diffuse informazioni ufficiali sulle condizioni delle persone eventualmente coinvolte. Ulteriori dettagli potranno emergere al termine degli accertamenti effettuati sul posto. L’incidente avvenuto in via Pensilvania ha richiamato l’attenzione dei residenti e degli automobilisti di passaggio. Le operazioni delle squadre di soccorso e della Polizia Municipale di Reggio Calabria sono ancora finalizzate alla ricostruzione della dinamica e alla completa messa in sicurezza della strada.