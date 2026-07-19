Reggio Calabria, incendio lambisce la strada sulla Jonio – Tirreno, sul posto i Vigili del Fuoco

Un incendio si è sviluppato lungo la Jonio – Tirreno, nei pressi dello svincolo di Laureana, in provincia di Reggio Calabria. Le fiamme hanno interessato un’area vicina alla strada, arrivando a lambire la carreggiata e rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. La presenza del rogo a ridosso dell’importante arteria stradale ha provocato alcune ripercussioni sulla circolazione. Il traffico sulla SS682 risulta infatti leggermente rallentato nel tratto interessato dall’incendio.