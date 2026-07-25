Reggio Calabria, incendio di rifiuti in città: fiamme e fumo vicino ai campetti del Viale Messina | FOTO E VIDEO

Questa mattina la tranquillità del Viale Messina è stata nuovamente interrotta da un grave episodio didegrado e inciviltà. Un improvviso incendio di rifiuti a Reggio Calabria si è sviluppato nei pressi della pista ciclabile e delle aree adiacenti ai campetti del Viale Messina, sollevando una colonna di fumo denso e acro che ha reso l’aria irrespirabile per i residenti della zona. Il rogo si è scatenato a ridosso dei marciapiedi e delle panchine, in un punto frequentato quotidianamente da giovani, sportivi e famiglie che utilizzano gli spazi all’aperto e le adiacenti strutture sportive per le proprie attività nel tempo libero.

Degrado urbano e rischi per la salute dei residenti

L’episodio ripropone con forza la problematica legata all’emergenza rifiuti a Reggio Calabria e all’abbandono incontrollato di spazzatura lungo le vie cittadine. Le fiamme, alimentate dai materiali accumulati sul ciglio della strada, hanno rapidamente avvolto la spazzatura sprigionando sostanze potenzialmente tossiche. Oltre al danno d’immagine per il decoro urbano, l’evento crea forte preoccupazione tra gli abitanti del Viale Messina, costretti ancora una volta a fare i conti con l’inquinamento atmosferico derivante dalla combustione illecita di scarti e spazzatura in luoghi pubblici ad alta frequenza.

L’esasperazione dei cittadini e le richieste di intervento

La rabbia dei residenti e dei passanti cresce di ora in ora di fronte a scene che continuano a ripetersi nelle diverse zone del territorio comunale. La speranza della comunità è che le recenti operazioni straordinarie di contrasto all’abbandono di spazzatura possano portare all’individuazione dei responsabili di questo ennesimo gesto criminale a danno dell’ambiente e della salute pubblica.