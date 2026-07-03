Reggio Calabria, incendio all’interno della struttura Girasole | FOTO e VIDEO

Momenti di apprensione nella serata di oggi a Reggio Calabria, dove intorno alle ore 20 si è sviluppato un incendio all’interno della struttura Girasole, situata sul viale Messina. Le fiamme hanno interessato alcuni arredi presenti nei locali dell’edificio, rendendo necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti rapidamente sul posto per domare il rogo e mettere in sicurezza l’area. Sul luogo dell’incendio sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Municipale, che hanno provveduto a gestire la situazione e ad avviare gli accertamenti utili a ricostruire quanto accaduto. Al momento non risultano informazioni ufficiali sull’eventuale presenza di persone all’interno della struttura nel momento in cui si sono sviluppate le fiamme.

Una struttura spesso utilizzata come rifugio di fortuna

La struttura Girasole è da tempo conosciuta perché, in diverse occasioni, viene occupata da persone senza fissa dimora che la utilizzano come riparo di fortuna. Una situazione nota ai residenti della zona, che negli anni hanno più volte segnalato la presenza di occupazioni e le criticità legate allo stato di abbandono dell’immobile. Proprio per questo motivo, tra le ipotesi che saranno valutate dagli investigatori vi è anche quella di comprendere le circostanze che hanno portato allo sviluppo dell’incendio, senza escludere alcuna possibilità fino al completamento delle verifiche tecniche.

Accertamenti in corso sulle cause del rogo

Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza si sono protratte per il tempo necessario a eliminare ogni focolaio residuo. I Vigili del Fuoco hanno lavorato per evitare che le fiamme potessero propagarsi ad altre parti della struttura, mentre la Polizia Municipale ha effettuato i rilievi di competenza. Saranno ora gli accertamenti a stabilire l’origine del rogo e a chiarire se l’incendio sia stato accidentale o riconducibile ad altre cause. Al momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli ufficiali sull’episodio, mentre resta alta l’attenzione su una struttura che da tempo versa in condizioni di degrado e che continua a rappresentare un punto critico per il quartiere.