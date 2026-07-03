Reggio Calabria, incendiava rifiuti pericolosi vicino l’Aeroporto: arrestato

Nella giornata del 29.6.2026, la Polizia Locale di Reggio Calabria ha eseguito la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a carico di un uomo di 67 anni di Reggio Calabria ritenuto dal Giudice per le indagini preliminari gravemente indiziato del delitto di incendio che aveva interessato un ingente cumulo di rifiuti anche speciali e pericolosi, in località San Gregorio di Mortara, collocata a ridosso dell’Aeroporto Tito Minniti ed in prossimità del torrente Valanidi. Il procedimento relativo alla ipotesi di reato indicata è attualmente nella fase delle indagini preliminari, ragion per cui la persona sottoposta a misura cautelare dall’Autorità Giudiziaria deve ritenersi presunta innocente fino all’eventuale definitivo accertamento della sua colpevolezza nella successiva sede processuale.