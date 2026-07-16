Reggio Calabria, imbarcazione si ribalta in mare: due persone salvate dopo l’allarme lanciato da una ragazza

Momenti di paura ieri sera in mare a Reggio Calabria, dove un’imbarcazione con due persone a bordo si è improvvisamente ribaltata a Gallico. Tra i naufraghi anche una persona con problemi cardiaci, una circostanza che ha reso ancora più delicata la situazione e ha richiesto un intervento rapido. A dare l’allarme è stata una ragazza che ha assistito alla scena e, rendendosi conto della difficoltà in cui si trovavano le due persone, ha immediatamente chiesto aiuto rivolgendosi a un locale della zona. La segnalazione ha permesso di attivare in pochi istanti una catena di soccorso fondamentale.

Il salvataggio in mare grazie all’intervento dei presenti

Alla richiesta di aiuto hanno risposto prontamente uno dei gestori di un locale della zona e un infermiere presente, che si sono mobilitati per raggiungere i due naufraghi e portarli in salvo. I soccorritori improvvisati sono riusciti a recuperare le persone finite in acqua e a condurle fino alla riva, evitando che la situazione potesse aggravarsi. La rapidità dell’intervento è stata determinante, soprattutto considerando le condizioni di una delle persone coinvolte, affetta da una patologia cardiaca. La collaborazione tra i presenti ha consentito di superare i momenti più critici prima dell’arrivo dei soccorsi sanitari.

Arrivano i sanitari dopo il recupero dei naufraghi

Una volta raggiunta la terraferma, è stato richiesto l’intervento del personale sanitario, che è arrivato sul posto per effettuare gli accertamenti e fornire le cure necessarie alle due persone coinvolte nell’incidente in mare. L’episodio si è concluso senza conseguenze più gravi grazie alla prontezza di chi si trovava nelle vicinanze e ha scelto di intervenire immediatamente. Un gesto di attenzione e coraggio che ha permesso di trasformare una potenziale tragedia in un salvataggio riuscito.