Reggio Calabria, il sito del Comune cambia look: online il nuovo portale, grafica rinnovata e servizi digitali più accessibili | DETTAGLI

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato il nuovo sito web istituzionale, realizzato con un nuovo template grafico conforme al modello di sito comunale “Cittadino informato” e alle disposizioni contenute nelle Linee guida di design per i servizi web della Pubblica Amministrazione, pubblicate da AGID – Agenzia per l’Italia Digitale. L’intervento rappresenta un passaggio nel percorso di trasformazione digitale dell’Amministrazione comunale e punta a rendere più semplice per i cittadini l’accesso a uffici, notizie, avvisi e servizi già disponibili, oltre a quelli di prossima attivazione.

L’adeguamento alle Linee guida consente la riconoscibilità istituzionale, un approccio responsivo per garantire una navigazione ottimale da dispositivi mobili, come smartphone e tablet, indipendentemente dalla risoluzione e dalla dimensione dello schermo, oltre a una maggiore usabilità e accessibilità. Le Linee guida forniscono a tutte le pubbliche amministrazioni indicazioni per la realizzazione di una grafica coerente, di un’architettura dell’informazione semplificata e funzionale e di una standardizzazione dei principali componenti tecnici del sito web.

Il nuovo sito come punto di partenza della trasformazione digitale

Il nuovo portale è solo l’inizio del percorso intrapreso dal Comune di Reggio Calabria nell’ambito della trasformazione digitale. L’obiettivo è fornire al cittadino tutte le informazioni necessarie per accedere con facilità agli uffici, alle notizie, agli avvisi e ai servizi attualmente disponibili e a quelli di prossima attivazione. Si tratta di un portale web dinamico, in continuo mutamento, pensato per venire incontro alle esigenze sempre più importanti di una società che evolve.

Il percorso di trasformazione comprenderà la prossima pubblicazione di servizi digitali riprogettati per semplificare il colloquio “cittadino-amministrazione”. Tra gli esempi di integrazione con le nuove piattaforme nazionali digitali figurano Anagrafe Nazionale (ANPR), Carta di Identità elettronica e pagamenti tramite PagoPA. Questi servizi saranno disponibili anche su App IO e accessibili con le proprie coordinate digitali SPID o CIE.

Il nuovo sito web è stato sviluppato dalla Hermes Servizi Metropolitani srl, società in house del Comune di Reggio Calabria. Il portale rispetta gli standard W3C, di cui è membro AGID – Agenzia per l’Italia Digitale, per l’accessibilità e la fruizione dei contenuti da parte di utenti disabili. Il nuovo sito istituzionale è in fase di progressiva ottimizzazione. Pur essendo già pienamente operativo, potrebbero essere presenti alcune imperfezioni nella visualizzazione o nell’organizzazione dei contenuti. L’Amministrazione è impegnata nel costante miglioramento del servizio.