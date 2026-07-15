Reggio Calabria, il Sindaco Cannizzaro ha indetto una nuova conferenza stampa: tutte le INFO

“Domani, giovedì 16 luglio, alle ore 15:30, presso Palazzo San Giorgio, il Sindaco di Reggio Calabria, on. Francesco Cannizzaro, terrà una conferenza stampa sul tema della depurazione, alla quale prenderanno parte il Commissario Straordinario Unico per la Depurazione ed il riuso delle acque reflue, on. Fabio Fatuzzo, ed il Sub Commissario per la Depurazione, dott. Antonino Daffinà”. A comunicarlo, in una nota, è lo staff del Sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, il quale ha indetto una conferenza stampa programmata per domani pomeriggio in cui si parlerà di depurazione.