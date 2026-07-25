Reggio Calabria, il Sindaco Cannizzaro annuncia la rivoluzione della raccolta dei rifiuti: “stiamo lavorando, cambierà tutto” | VIDEO

“Buongiorno, buon sabato e buon weekend a tutti, con oggi è esattamente un mese da quando abbiamo iniziato l’operazione Piazza Pulita e i numeri continuano a crescere perchè siamo a 226 trasgressori beccati e sanzionati, 4 denunciati alla Procura della Repubblica per aver conferito rifiuti speciali, 2 autoveicoli sequestrati ed 1 arrestato. Ringrazio di cuore gli operatori, gli agenti di Polizia Locale perchè stanno senza sosta facendo un lavoro immane. Al contempo il programma Obiettivo Decoro continua senza interruzione perchè dovete sapere che ci sono strade e quartieri che non erano mai stati puliti e addirittura dove lo sfalcio dell’erba non era stato mai effettuato. Al contempo stiamo elaborando il nuovo piano della raccolta con tantissime novità”. Sono queste le parole del Sindaco di Reggio Calabria Francesco Cannizzaro che fa un bilancio dell’operazione Piazza Pulita.