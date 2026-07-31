Reggio Calabria, il SAP diffida il dirigente del Reparto Prevenzione Crimine di Siderno

“La Segreteria Provinciale di Reggio Calabria del S.A.P. ha conferito mandato all’Avv. Carmelo Ielo di notificare una formale diffida al Dirigente del Reparto Prevenzione Crimine “Calabria Meridionale” di Siderno per le gravi criticità riscontrate nell’impiego del personale addetto al servizio di vigilanza armeria. Secondo il SAP, l’assegnazione del personale avverrebbe senza criteri oggettivi, trasparenti e verificabili, con reiterate destinazioni dei medesimi dipendenti e la sistematica esclusione di altri operatori dalla necessaria rotazione. Una situazione che, oltre a determinare evidenti disparità di trattamento, incide anche sul piano economico, poiché priva parte del personale della possibilità di svolgere servizi operativi esterni dai quali derivano specifiche indennità accessorie”. Lo afferma in una nota la Segreteria Provinciale SAP di Reggio Calabria.

“Con la diffida, il SAP chiede l’immediata adozione di criteri imparziali e predeterminati, il ripristino di un’effettiva rotazione del personale e la rimozione di ogni disparità di trattamento, nel pieno rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità sanciti dall’art. 97 della Costituzione”.

“Il nostro obiettivo – dichiara il Segretario Provinciale del SAP di Reggio Calabria, Pasquale Toscano – è quello di garantire il rispetto dei principi di legalità, imparzialità e trasparenza nell’organizzazione dei servizi. Ogni appartenente alla Polizia di Stato deve poter beneficiare delle medesime opportunità professionali ed economiche, nel pieno rispetto delle norme e senza disparità di trattamento. Confidiamo che l’Amministrazione intervenga tempestivamente per ripristinare criteri di equità; diversamente, proseguiremo la tutela dei nostri iscritti in ogni competente sede. Il SAP ribadisce che la corretta organizzazione dei servizi costituisce un presupposto imprescindibile per assicurare efficienza, motivazione del personale e rispetto dei diritti dei lavoratori, principi che continuerà a difendere con fermezza in tutte le sedi istituzionali e giudiziarie competenti”.