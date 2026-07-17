Reggio Calabria, il Premio Solidarietà 2026 al dottor Giovanni Cassone

Istituito nel 1991 quale “riconoscimento ad una personalità calabrese che si sia distinta in Italia e nel Mondo non solo per qualità professionali, ma soprattutto per quelle morali e per gesti concreti di solidarietà”, il Premio Solidarietà giunge quest’anno alla sua 35^ edizione e sarà assegnato al dott. Giovanni Cassone. La cerimonia si terrà lunedì 20 luglio alle ore 19.30, nell’incantevole scenario del Parco verde di Salice. Il premio, noto anche come Premio Nello Vincelli, nasce dall’idea di Nuova Solidarietà con lo scopo di “proporre una iniziativa culturale e sociale che si richiamasse ai valori autentici del vivere in comunità, affinché fosse favorita un’azione di formazione generalizzata e si recuperasse la vera immagine della Calabria, riconoscendo agli insigniti valori inestimabili di umanità e volontariato”.

Stimato e conosciuto medico, il dott. Cassone sarà premiato con la seguente motivazione: “al dott.re Giovanni Cassone presidente della Fondazione ‘Clara Travia Cassone’, avviata nel 2009 come testimonianza di amore per la sposa Clara dopo la prematura morte. La fondazione tramite il suo fondatore, con spirito cristiano, ha saputo generare speranza con autentica dedizione, attraverso un impegno sociale dedicato a progetti nei territori del mondo, in grado di alleviare la sofferenza di bambini in difficoltà. Nuova Solidarietà riconosce a Giovanni Cassone quegli inestimabili valori di solidarietà che lo hanno spinto a mettere le sue competenze e la sua umanità al servizio di importanti missioni in Africa, grazie alle quali hanno preso vita strutture socio-sanitarie in Malawi, che servono a migliorare la qualità della vita dei bambini e delle comunità nelle quali la Fondazione opera”.

I saluti saranno a cura del Presidente di Nuova Solidarietà, dott. Fortunato Scopelliti, mentre la presentazione del premiato sarà affidata al dott. Claudio Panella, presidente dell’Associazione Ashiafatima. Prevista inoltre la testimonianza di Padre Vincenzo Troletti. Modererà il momento di confronto il giornalista Francesco Scopelliti. La serata sarà allietata dal Coro Polifonico “San Paolo” di Reggio Calabria, che accompagnerà l’evento con momenti musicali di qualità.