Reggio Calabria, il neo Assessore Ripepi: “su edilizia popolare siamo all’anno zero”. E poi il sogno sulla Regione dello Stretto | INTERVISTA

“E’ difficile che io mi emozioni, ma ora sono emozionato. Ringrazio Cannizzaro per le deleghe importanti che mi sono state assegnate. L’edilizia popolare è all’anno zero, ci sono centinaia di famiglie che aspettano un alloggio. Manca poi il piano di protezione civile in una città ad alto rischio. E poi io sogno la Regione dello Stretto, sono un pontista convinto, dobbiamo combattere per le due città dello Stretto unite”. Così il neo Assessore Comunale di Reggio Calabria Massimo Ripepi commenta il suo nuovo incarino a margine della presentazione della Giunta.

Queste le sue parole.