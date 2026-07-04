Reggio Calabria, il neo Assessore Fio a StrettoWeb: “mi affascina il progetto Cannizzaro, lui vuole lasciare il segno”

“Ancora non so che effetto mi procuri essere chiamato Assessore, ma sicuramente c’è tanto entusiasmo. Pochissime ore fa ho scoperto di questo incarico, ma mi affascina il progetto di Francesco Cannizzaro. Lui non vuole essere solo il Sindaco, ma un Sindaco che vuole lasciare il segno. Posso dire che lavorerò intensamente per la città che amo, per tutti coloro che amano la città e hanno deciso di restare. Nel seguire Cannizzaro durante la campagna elettorale, ha sottolineato l’importanza delle politiche sociali”. Questo il commento di Luciana Fio, uno degli Assessori esterni scelti dal Sindaco Cannizzaro per la sua nuova Giunta.

Queste le parole del neo Assessore, che avrà anche la delega alle politiche sociali.