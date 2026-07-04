Reggio Calabria, il Liceo “Tommaso Gullì” in scena con “Guerra e Pace”

Una riflessione ad alto impatto civico, un grido consapevole contro le atrocità della guerra e il fallimento della diplomazia internazionale. Domenica 5 luglio, alle ore 21:00, lo scenario del Circolo del Tennis “Rocco Polimeni” di Reggio Calabria ospiterà lo spettacolo teatrale di fine anno del Liceo Statale “Tommaso Gullì”, intitolato “Guerra e Pace”. L’evento, nato come laboratorio teatrale all’interno del progetto “Stop drop out: facciamo teatro!” nell’ambito del programma complementare al PON legalità 2014-2020, vede gli studenti e le studentesse assoluti protagonisti. In un’epoca drammaticamente segnata da tensioni globali, i giovani scelgono l’arte del teatro per prendere una posizione netta e lanciare un potente messaggio di dialogo.

Lo spettacolo si sviluppa come un viaggio cronologico e concettuale attraverso la storia del pensiero umano

Lo spettacolo si sviluppa come un viaggio cronologico e concettuale attraverso la storia del pensiero umano. La narrazione si snoda partendo dall’ironia tagliente delle Nuvole di Aristofane, attraversa il rigore filosofico di Immanuel Kant e incontra la denuncia sociale del teatro di Bertolt Brecht. Il risultato è una coraggiosa rivisitazione in chiave contemporanea di dinamiche conflittuali mai del tutto superate dalla storia, trasformando il palcoscenico in un autentico e universale inno alla pace.

“I nostri ragazzi non si limitano a recitare, ma interpretano il presente con straordinaria maturità critica”, commenta la Dirigenza del Liceo Gullì. “Questo spettacolo dimostra come la scuola sia il luogo primario in cui si coltiva la coscienza civile. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare per ascoltare la voce del nostro futuro”, evidenzia. L’ingresso è aperto alla comunità scolastica e a tutti i cittadini che vorranno condividere questo importante momento di riflessione culturale e sociale.