Reggio Calabria, il Garante dell’Infanzia: “sulle diagnosi funzionali la burocrazia sta rubando il futuro ai nostri bambini”

La diagnosi funzionale torna al centro del dibattito nella Città Metropolitana di Reggio Calabria come tema decisivo per la tutela dei diritti dei bambini e degli adolescenti. A richiamare l’attenzione sulla necessità di superare ritardi, lentezze burocratiche e carenze strutturali è il Cav. Dott. Lorenzo Festicini, Garante dell’Infanzia della città metropolitana di Reggio Calabria, che interviene su una questione che incide direttamente sulla vita quotidiana di minori, famiglie, scuola e servizi sanitari. Il punto centrale del suo intervento riguarda il divario tra i tempi della macchina amministrativa e quelli della crescita dei bambini. La diagnosi funzionale, infatti, non viene presentata come un semplice documento tecnico o sanitario, ma come uno strumento essenziale per garantire inclusione scolastica, accesso all’insegnante di sostegno, percorsi terapeutici adeguati e pari opportunità.

Il richiamo del Garante dell’Infanzia: la burocrazia non può rallentare la crescita

Nel suo intervento, Festicini mette in evidenza una frattura profonda: da una parte il tempo della burocrazia, dall’altra quello dei bambini e dei ragazzi, che non può essere sospeso in attesa di pratiche, documenti o procedure. Il ritardo nell’emissione della diagnosi funzionale rischia di trasformarsi in un ostacolo concreto al pieno sviluppo della personalità dei minori. Il Garante richiama così la responsabilità delle istituzioni pubbliche, chiamate a garantire risposte tempestive e coordinate. Il tema non riguarda soltanto l’efficienza amministrativa, ma la qualità stessa della tutela offerta ai cittadini più vulnerabili. Quando una famiglia resta in attesa per mesi, o addirittura per anni, non si trova davanti a un semplice rallentamento procedurale: vive una condizione di isolamento, incertezza e privazione di strumenti fondamentali.

La dichiarazione integrale di Lorenzo Festicini

Il Cav. Dott. Lorenzo Festicini, Garante dell’Infanzia della città metropolitana di Reggio Calabria, dichiara: “c’è una distinzione fondamentale che la vita ci impone di fare, quella tra il tempo cronologico, lo scorrere dei giorni sui calendari, e il tempo interiore, quello in cui le persone crescono, soffrono o guariscono. Chi ha la responsabilità di governare i processi pubblici sa che la burocrazia ha i suoi ritmi, spesso lenti e farraginosi. Ma chi ha il dovere di custodire l’infanzia sa che i bambini non hanno tempo da perdere. I bambini hanno fretta di esistere. Oggi, nella nostra Città Metropolitana di Reggio Calabria, affrontare il tema della “diagnosi funzionale” per i nostri ragazzi significa toccare il nervo scoperto di questa frattura temporale. La diagnosi funzionale non può e non deve essere ridotta a un mero adempimento clinico, a un faldone di carte da esibire per ottenere una concessione. Essa è, prima di tutto, un atto di riconoscimento. È il momento in cui le istituzioni dicono a un giovane cittadino: «Io ti vedo, comprendo le tue specificità e mi attrezzo per garantirti lo stesso punto di partenza degli altri». Purtroppo, il ritardo nell’emissione di questi documenti si traduce troppo spesso in un’attesa sospesa. Mesi, a volte anni, in cui le famiglie si trovano a navigare nella solitudine, aspettando che un sistema sblocchi l’insegnante di sostegno, la terapia, l’inclusione reale. Questo tempo perduto non è un semplice disservizio tecnico: è una sottrazione di futuro. Quando un bambino non riceve una diagnosi tempestiva, non stiamo solo rallentando una procedura, stiamo limitando il suo diritto di fiorire. La misura di una civiltà e l’autorevolezza di chi la guida si valutano dalla capacità di proteggere i cittadini più vulnerabili”.

“Come Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza, avverto il peso di un mandato che è politico nel senso più alto del termine: l’arte di organizzare la società affinché nessuno resti indietro. Non possiamo accettare che le carenze strutturali o i labirinti burocratici diventino il soffitto di cristallo contro cui si infrangono i diritti fondamentali dei nostri figli. Dobbiamo superare la logica della gestione quotidiana dell’emergenza per approdare a una programmazione strutturale. Serve un’alleanza stringente, pragmatica e leale tra le strutture sanitarie, il mondo della scuola e le amministrazioni locali. Accorciare i tempi della diagnosi funzionale significa fare un investimento sulla tenuta sociale del nostro territorio. I ragazzi non crescono secondo i tempi dei nostri bilanci o delle nostre riforme. Crescono adesso. Ed è adesso che chiedono alle istituzioni di essere un interlocutore credibile, capace di rimuovere quegli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della loro personalità. Custodire il loro presente è l’unico modo reale che abbiamo per non ipotecare il loro futuro”, puntualizza Festicini.

Una diagnosi tempestiva come atto di riconoscimento

Al centro del messaggio del Garante dell’Infanzia c’è l’idea che la diagnosi funzionale non debba essere considerata un passaggio formale. Secondo Festicini, essa rappresenta un vero e proprio “atto di riconoscimento”, il momento in cui le istituzioni prendono consapevolezza delle specificità di un minore e si organizzano per garantire condizioni di partenza eque. In questa prospettiva, il documento assume un valore sociale, educativo e civile. Non serve soltanto a certificare una condizione, ma a rendere possibile un percorso. È attraverso la diagnosi, infatti, che possono essere attivati strumenti essenziali per l’inclusione reale, dalla presenza dell’insegnante di sostegno alla definizione di interventi terapeutici e scolastici adeguati. Il rischio denunciato è che, senza tempi certi, la diagnosi perda la sua funzione originaria e diventi un ostacolo invece che una garanzia. Una procedura pensata per tutelare i diritti può trasformarsi, se bloccata o rallentata, in una barriera che pesa sui bambini e sulle loro famiglie.

Ritardi e famiglie in attesa: quando il tempo diventa una ferita

Uno degli aspetti più forti dell’intervento riguarda le conseguenze dei ritardi. Festicini parla di “attesa sospesa” per descrivere la condizione di tante famiglie che restano senza risposte, in attesa che il sistema sblocchi gli strumenti necessari per assicurare supporto, cura e inclusione. Il ritardo nella diagnosi funzionale non incide soltanto sull’organizzazione scolastica o sanitaria. Colpisce il percorso di crescita dei minori, la serenità delle famiglie e la possibilità di costruire un progetto educativo tempestivo. Ogni mese perso può significare meno sostegno, meno terapie, meno opportunità di partecipazione alla vita scolastica e sociale. Per questo il Garante utilizza un’espressione netta: il tempo perduto non è un semplice “disservizio tecnico”, ma una “sottrazione di futuro”. Una frase che riassume il cuore della questione: i bambini non possono attendere i tempi lunghi dei procedimenti, perché la loro crescita avviene nel presente.

Inclusione scolastica e sostegno: il ruolo delle istituzioni

Il tema della diagnosi funzionale si lega direttamente alla capacità delle istituzioni di rendere effettivo il diritto all’inclusione scolastica. Senza una valutazione tempestiva e senza la documentazione necessaria, il percorso per ottenere l’insegnante di sostegno o altri interventi può rallentare, lasciando i minori e le famiglie in una condizione di fragilità. Festicini richiama la responsabilità di chi governa i processi pubblici e di chi ha il compito di “custodire l’infanzia”. La tutela dei bambini e degli adolescenti, nel suo intervento, viene presentata come una misura della civiltà di una comunità e dell’autorevolezza delle sue istituzioni. Il messaggio è rivolto all’intero sistema territoriale: sanità, scuola e amministrazioni locali devono collaborare in modo più stretto, pragmatico e leale. La protezione dei diritti fondamentali non può restare imprigionata nei “labirinti burocratici” o essere condizionata dalle carenze strutturali.

Dall’emergenza alla programmazione strutturale

Per il Garante dell’Infanzia della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la risposta non può limitarsi alla gestione quotidiana delle urgenze. Serve, invece, una programmazione strutturale capace di ridurre i tempi, prevenire i blocchi e dare continuità agli interventi. L’obiettivo indicato è quello di costruire un’alleanza stabile tra strutture sanitarie, scuola e amministrazioni locali. Solo una collaborazione organica può rendere più rapido ed efficace il percorso della diagnosi funzionale, trasformandolo da procedura lenta e farraginosa a strumento concreto di tutela. Accorciare i tempi, sottolinea Festicini, significa investire sulla tenuta sociale del territorio. Non si tratta soltanto di rispondere a un bisogno individuale, ma di rafforzare l’intera comunità, garantendo ai suoi membri più giovani e vulnerabili la possibilità di crescere con il supporto necessario.

Il presente dei ragazzi come responsabilità collettiva

La conclusione dell’intervento di Festicini insiste su un principio fondamentale: i ragazzi crescono adesso, non secondo i tempi dei bilanci, delle riforme o delle procedure amministrative. Per questo le istituzioni sono chiamate a essere interlocutori credibili, capaci di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della personalità dei minori. Il tema della diagnosi funzionale a Reggio Calabria diventa così una questione di diritti, responsabilità pubblica e futuro collettivo. Custodire il presente dei bambini e degli adolescenti significa evitare che i ritardi di oggi compromettano le possibilità di domani. L’appello del Garante dell’Infanzia è dunque rivolto a tutto il sistema istituzionale: ridurre i tempi, rafforzare la collaborazione e riconoscere nella tempestività della diagnosi non un favore concesso, ma un dovere pubblico verso i bambini, i ragazzi e le loro famiglie.