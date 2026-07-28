Reggio Calabria, il dramma dell’Atletica Leggera: senza Campo Coni e ora anche senza Parco Lineare. Appello disperato al Sindaco: “non abbiamo dove allenarci”

Un tavolo tecnico urgente con il sindaco di Reggio Calabria, Francesco Cannizzaro, per individuare uno spazio provvisorio nel quale riprendere gli allenamenti e fare chiarezza sui lavori finanziati con fondi PNRR. È la richiesta avanzata dalla FIDAL di fronte alla paralisi che sta interessando l’atletica leggera reggina. “L’atletica leggera reggina si trova ad affrontare uno dei momenti più complessi della sua storia recente”. A lanciare un appello chiaro e accorato, improntato alla disponibilità e alla massima collaborazione istituzionale, sono il Comitato regionale, rappresentato dal presidente FIDAL Vincenzo Caira, e il delegato provinciale, professor Marco Vitale. I vertici della Federazione hanno formalizzato una nuova richiesta urgente di incontro al sindaco, onorevole Francesco Cannizzaro, con l’obiettivo di aprire un confronto immediato e condiviso.

Al centro della questione c’è una paralisi delle attività sportive che sta penalizzando centinaia di giovani atleti, le società e le istituzioni scolastiche del territorio. Lo scorso 30 giugno è scaduta l’ordinanza numero 140, relativa all’utilizzo della zona pedonale del Parco Lineare. Il movimento dell’atletica leggera si è così ritrovato privo anche dell’ultimo spazio provvisorio rimasto a disposizione per svolgere le proprie attività. La situazione emergenziale si aggiunge al prolungato stallo dei lavori di riqualificazione, finanziati attraverso il PNRR, del Campo CONI di Modena-San Sperato e dell’impianto di Gallina dedicato alle discipline dei salti e dei lanci.

“L’atletica leggera è attualmente l’unica federazione sportiva fortemente penalizzata nell’ordinario svolgimento delle proprie attività sul territorio”, dichiara il delegato FIDAL Marco Vitale. “Ad oggi, a Reggio Calabria, non esiste un impianto alternativo dove poter correre, saltare o lanciare”. Da questa condizione nasce la richiesta di un intervento diretto e risolutivo da parte del primo cittadino, al quale il mondo dello sport reggino si rivolge con fiducia per superare l’attuale fase di stallo.

Le richieste presentate al sindaco

L’obiettivo dell’istanza inviata a Palazzo San Giorgio è ottenere l’istituzione immediata di un tavolo tecnico. L’auspicio della FIDAL Calabria e dell’intero movimento sportivo reggino è che il sindaco Cannizzaro possa convocare a stretto giro un incontro per tracciare una rotta condivisa. La Federazione chiede innanzitutto una soluzione ponte immediata che consenta agli atleti di riprendere gli allenamenti in condizioni di sicurezza. Sollecita inoltre informazioni certe e trasparenti sullo stato di avanzamento dei cantieri PNRR del Campo CONI e della struttura di Gallina, insieme al ripristino di un canale di comunicazione stabile e operativo tra l’Amministrazione comunale e la FIDAL.

“Confidiamo nella sensibilità istituzionale del Sindaco Cannizzaro”, conclude il professor Vitale. “L’atletica leggera non è solo agonismo, è presidio sociale, è salute, è scuola. Chiediamo questo incontro come Comitato Regionale perché ogni giorno senza impianti è un giorno sottratto al futuro dei nostri ragazzi”. Il movimento sportivo e scolastico reggino resta ora in attesa di un riscontro, dichiarandosi pronto a collaborare attivamente per sbloccare l’impasse e restituire certezze ai giovani del territorio.