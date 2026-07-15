Reggio Calabria, il dipartimento di Architettura e Design della Mediterranea scala la classifica Censis

Il dAeD, dipartimento di Architettura e Design della Mediterranea anche quest’anno scala le classifiche Censis della migliore didattica nei Corsi di Studio degli Atenei Italiani grandi, medi e piccoli. Il Corso di Laurea in Architettura, ha un 4° posto assoluto tra i corsi di Studio di Architettura LM4 magistrale a ciclo unico di profilo europeo , offerti negli Atenei sia dai dipartimenti di Architettura che di Ingegneria, dietro a Ferrara, Perugia e Pavia, ma il 2° posto assoluto tra i dipartimenti di Architettura (e le facoltà di Architettura) dietro a Ferrara, in quanto Perugia e Pavia sono dipartimenti di Ingegneria. Il Corso di Laurea di Design Triennale, scala una posizione rispetto lo scorso anno e si posiziona secondo dietro lo IUAV, prima dei grandi Atenei e Politecnici.

Tra gli indicatori che hanno sostenuto la scalata del dAeD tutta l’attività di Internazionalizzazione dei Corsi di Studio, la didattica integrativa, la doppia laurea, gli scambi internazionali, i progetti con altre sedi estere, le winter school, le summer school, l’Erasmus, il trasferimento della ricerca alla didattica internazionale. Anni in cui le aule si sono popolate oltre che degli studenti italiani, degli studenti e docenti stranieri, che hanno contribuito ai circa 1000 iscritti al dAeD.

Il direttore Prof.ssa Nava e il Vicedirettore Prof. Sulfaro, insieme a tutti i Coordinatori dei Corsi di Studio e i docenti del dAeD sono soddisfatti del risultato

Il direttore Prof.ssa Consuelo Nava e il Vicedirettore Prof. Nino Sulfaro, insieme a tutti i Coordinatori dei Corsi di Studio e i docenti del dAeD sono molto soddisfatti di questo risultato a livello nazionale e dichiarano “lavoriamo da anni ogni giorno per assumerci la responsabilità di fare la differenza, con il dipartimento di Architettura e Design che corre senza sosta con passione e determinazione, cosciente di una sua storia tanto antica quanto nuova. Anche in questi giorni stiamo lavorando perché già nel prossimo anno accademico la didattica innovativa, il III livello di formazione (PhD e Master II Livello), il trasferimento della ricerca alla didattica e l’internazionalizzazione ci rendano sempre più attrattivi.Tutto questo sarebbe impossibile senza la dedizione, la serietà e l’apertura ad innovarsi e crescere insieme, che il nostro Dipartimento con i suoi docenti e ricercatori afferenti, il personale tecnico amministrativo e bibliotecario, e i giovani che ci credono e ci sostengono nei nostri Laboratori, non fossero così pronti a partecipare ad ogni sfida accademica, a lavorare per il nostro piccolo Ateneo, che quest’anno scala la sua classifica tra i piccoli Atenei”.

“A tutti noi, che crediamo nella qualità e nella prossimità di un Ateneo e Dipartimento nel cuore del Mediterraneo, il percorso di eccellenza ci deve trovare riconosciuti dai nostri studenti e dalle loro famiglie, da chi ci sceglie per formarsi, per fare ricerca nei nostri laboratori, per condividere percorsi competitivi nella terza missione con aziende, enti, etc, per i colleghi e le colleghe che insieme agli studenti provenienti dall’area del mediterraneo, dall’Europa e non solo, ogni anno ci chiedono di condividere esperienze, formazione, per vivere i nostri bellissimi luoghi e spazi. La Mediterranea è l’Ateneo dove tutto questo può diventare importante e significativo, anche per il territorio, non c’è dubbio. Il dAeD anche quest’anno ha sfidato i grandi Atenei con il suo Laboratorio di Futuro, in questi giorni ci sono le iscrizioni ai test e le immatricolazioni. Un motivo in più per scegliere i nostri Corsi di Architettura e Design”, concludono.