Reggio Calabria, il Consiglio Comunale ha eletto i 3 componenti della Commissione Elettorale Comunale | NOMI

Il quarto punto all’ordine del giorno del Consiglio Comunale di Reggio Calabria ha riguardato l’elezione dei componenti della Commissione Elettorale Comunale. I componenti effettivi saranno tre, due della Maggioranza e uno della Minoranza. Ogni Consigliere ha potuto esprimere un voto. A ognuno di loro è stato consegnato il foglio dove poter esprimere la preferenza. I due componenti della Maggioranza, i più votati, sono Paolo Bilardi (11 voti) di Cannizzaro Sindaco e Vanessa Colica (11 voti) della Lega.

La Minoranza invece ha scelto Demetrio Delfino, votato interamente dai 9 Consiglieri dell’Opposizione. Sono loro i tre componenti della Commissione Elettorale Comunale. Eletti anche i componenti supplenti: Miriam Pitasi e Paolo Paviglianiti per la Maggioranza, Francesco Catalano per la Minoranza.