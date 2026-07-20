Reggio Calabria, il Comitato 297 di Futuro Nazionale promuove un evento culturale dedicato all’Odissea di Omero

Il Comitato 297 di Futuro Nazionale – Reggio Calabria, in collaborazione con l’Associazione I Dioscuri – Officina Futurista, promuove per venerdì 31 luglio 2026, alle ore 19:00, presso la via marina di Pellaro, un’iniziativa culturale dedicata alla lettura dell’Odissea di Omero, uno dei capolavori fondativi della letteratura occidentale. L’evento nasce con l’obiettivo “di valorizzare la conoscenza dei grandi classici, invitando cittadini, giovani e famiglie a riscoprire il poema nella sua forma originaria”. Secondo gli organizzatori, “il recente adattamento cinematografico rappresenta una rilettura dell’opera che si discosta significativamente dal testo classico, rendendo ancora più importante un ritorno diretto alla lettura dell’originale”. “Con questa iniziativa – dichiara il ref. dr. Francesco D’Aleo – vogliamo riaffermare il valore della cultura come strumento di crescita personale e collettiva. I grandi classici non appartengono al passato, ma costituiscono le fondamenta della nostra identità culturale e continuano a parlare all’uomo contemporaneo”.

L’invito rivolto ai partecipanti è semplice: “portare con sé una copia dell’Odissea, oppure anche un passo significativo, per condividere un momento di lettura silenziosa e riflessione. Un gesto simbolico che intende richiamare l’attenzione sull’importanza della trasmissione del patrimonio culturale e della conoscenza. L’iniziativa è aperta a tutti e gratuita”. L’evento è organizzato dal Comitato 297 di Futuro Nazionale – Reggio Calabria con la collaborazione dell’Associazione I Dioscuri – Officina Futurista.