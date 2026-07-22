Reggio Calabria, il bando per il concorso di poesia Incontriamoci Sempre “Ettore Pensabene” 2026

Parte ufficialmente il bando del concorso internazionale di Poesia Incontriamoci Sempre, dedicato al grande regista, attore, drammaturgo Ettore Pensabene. Sedici anni di grandi emozioni che, anno dopo anno, ha visto crescere questo splendido concorso poetico, che ha visto la partecipazione di migliaia di poeti da ogni parte d’Italia, d’Europa e da tante comunità di Italiani, soprattutto dagli Usa, Argentina, Canada ed Australia.

Un bando ben articolato, con la possibilità di partecipare con quattro poesie, distinte, due per la sezione Italiano e due in dialetto, tra le novità che abbiamo introdotto, dopo il periodo Covid è rappresentato dalla possibilità di inviare i componimenti anche per e-mail. Saranno insigniti come vincitori i primi tre classificati per ogni sezione, tantissimi saranno inoltre i premi come menzioni (con premi), negli anni passati abbiamo allargato gli spazi come premi, dedicando le due sezioni ad illustre personalità dei mondo sociale e culturale. Questo Premio vede sempre la vicinanza di partner d’eccezione come il Maestro Orafo Michele Affidato, l’artista Adele Canale e il maestro ceramista Vincenzo Ferraro.