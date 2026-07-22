Reggio Calabria, il 27 luglio la presentazione di “La palestra sotto il cielo – Superabilities” | INFO

Lunedì 27 luglio, alle ore 18:00, presso la sede operativa sita in Via Eremo al Santuario n.c. (accanto alla Chiesa dell’Eremo), Reggio Calabria, si terrà la conferenza stampa di presentazione del progetto “La palestra sotto il cielo – SUPERABILITIES” (CUP: J39I25002580006), promosso dalla Fattoria Sociale Reggina Aratea e ammesso a finanziamento dalla Regione Calabria nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR Calabria).

Il progetto, interamente gratuito per i beneficiari grazie ai fondi regionali del PSR, consiste in un bando pubblico rivolto a bambini e ragazzi dai 4 ai 18 anni, con disabilità, fragilità o in situazioni di svantaggio sociale del territorio. Attraverso metodologie innovative come il metodo Cavalgiocare, la Riabilitazione Equestre e la relazione guidata con i cavalli in libertà, intendiamo offrire un percorso d’eccellenza che trasforma le risorse naturali in vettori di inclusione e autonomia.