Reggio Calabria, il 26 luglio il concerto di fine anno della Scuola di Musica “Giuseppe Verdi” | INFO

Si terrà il 26 luglio alle ore 19 il concerto di fine anno della Scuola di Musica “Giuseppe Verdi” di Reggio Calabria, diretta dal maestro Sergio Romeo. L’appuntamento si svolgerà nella splendida cornice dell’Accademia Flautistica, in via Nazionale Gallico, Traversa Delfino e sarà condotto da Marco Mauro. A rendere ancora più speciale la serata saranno le esibizioni degli allievi della scuola, protagonisti di un emozionante percorso musicale preparato insieme ai loro docenti Loretta Nociti per il canto, Stefano Raffa, Manuela Romeo e Vittoria Romeo per il pianoforte e Simone Latella per la chitarra.

L’ingresso è libero. Un’occasione da non perdere, aperta a tutta la cittadinanza, per festeggiare insieme la conclusione dell’anno musicale.