Reggio Calabria, il 21 luglio la presentazione del libro “La guardiana” di Caterina Battilocchio

Martedì 21 luglio, la sala biblioteca Mattia Preti del Consiglio Regionale presenta il libro appena pubblicato di Caterina Battilocchio "La guardiana"

Battilocchio locandina

Martedì 21 luglio 2026, alle ore 18.00, il Circolo G. Calarco – Coop. V. Veneto, presso la sala biblioteca Mattia Preti del Consiglio Regionale presenta il libro appena pubblicato di Caterina Battilocchio “La guardiana”, Garzanti editore (2026) Conversa con l’autrice Nadia Terranova, letture a cura di Cinzia Messina. Caterina Battilocchio ha studiato etnoantropologia e si è occupata di progetti di cooperazione internazionale per i quali ha vissuto lunghi periodi in Africa e in Medio Oriente. Attivista culturale, ha fondato e coordinato festival artistici, rassegne letterarie e luoghi di letture.

“La guardiana” è il romanzo d’esordio della scrittrice il cui tema centrale è la memoria e la necessità di salvare dall’oblio ciò che abbiamo vissuto.

La narrazione è condotta attraverso le voci narranti di due donne vissute in epoche diverse e lontane: quella di Margherita, vissuta durante il secondo dopoguerra, e quella di Mora che vive la contemporaneità.

Lo svolgimento delle loro storie segue dei binari paralleli, ma le vicende di entrambe si intrecciano e intersecano rivelando come l’affermazione della propria individualità e libertà appartengano ad ogni epoca e ad ogni genere.

Battilocchio locandina

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