Reggio Calabria, il 21 luglio la presentazione del libro “La guardiana” di Caterina Battilocchio

Martedì 21 luglio 2026, alle ore 18.00, il Circolo G. Calarco – Coop. V. Veneto, presso la sala biblioteca Mattia Preti del Consiglio Regionale presenta il libro appena pubblicato di Caterina Battilocchio “La guardiana”, Garzanti editore (2026) Conversa con l’autrice Nadia Terranova, letture a cura di Cinzia Messina. Caterina Battilocchio ha studiato etnoantropologia e si è occupata di progetti di cooperazione internazionale per i quali ha vissuto lunghi periodi in Africa e in Medio Oriente. Attivista culturale, ha fondato e coordinato festival artistici, rassegne letterarie e luoghi di letture.

“La guardiana” è il romanzo d’esordio della scrittrice il cui tema centrale è la memoria e la necessità di salvare dall’oblio ciò che abbiamo vissuto.

La narrazione è condotta attraverso le voci narranti di due donne vissute in epoche diverse e lontane: quella di Margherita, vissuta durante il secondo dopoguerra, e quella di Mora che vive la contemporaneità.

Lo svolgimento delle loro storie segue dei binari paralleli, ma le vicende di entrambe si intrecciano e intersecano rivelando come l’affermazione della propria individualità e libertà appartengano ad ogni epoca e ad ogni genere.