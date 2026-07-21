Reggio Calabria, il 2 agosto la presentazione del libro di Ilaria Grillini: “Le donne di Carlo”

Continuano gli appuntamenti estivi dell’Associazione culturale “Le Muse – Laboratorio delle Arti e delle Lettere” di Reggio Calabria. Una programmazione di qualità ricorda il presidente Muse prof. Giuseppe Livoti dopo i momenti istituzionali ed importanti del nostro sodalizio che vedono ormai da 26 anni la consegna dello storico Premio Muse. Cesare Berlingeri artista della tela piegata e l’attore Totò Cascio hanno così raccontato alla nostra città le loro esperienze umane, lavorative e le loro responsabilità nel mondo della cultura.

Ora a distanza di due anni ritorna a Reggio Calabria la notissima giornalista volto Rai Ilaria Grillini. L’occasione è la presentazione domenica 2 agosto alle ore 21,15 al Circolo del Tennis “R. Polimeni”, del nuovo libro “Le donne di Carlo. Le figure femminili più importanti per il sovrano del Regno Unito”. A tre anni dall’ascesa al trono di Carlo III, Ilaria Grillini pubblica un saggio che mira a restituire dignità e spessore a un sovrano spesso rimasto nell’ombra delle figure femminili della Royal Family.

L’autrice delinea un ritratto di Carlo come uomo “estremamente intelligente” e ambientalista ante-litteram, la cui personalità è stata plasmata da sette donne chiave. Le figure femminili sono state fondamentali e al tempo stesso ingombranti nella vita di Carlo III, a volte ne hanno condizionato le scelte, altre ne hanno oscurato le vicende, sia pubbliche che private. Donne importanti come la madre, Elisabetta II, la sorella, Anna, con cui è cresciuto, la nonna tanto amata, la Regina Madre, le due mogli, Diana e Camilla, e le due nuore, Catherine e Meghan. Indagando il rapporto che Carlo III ha avuto con ognuna di loro, Grillini, giornalista da sempre interessata alla vita dei reali, tratteggia la figura di un uomo colto, intelligente, con idee all’avanguardia, impegnato a portare al centro del dibattito le questioni dell’ecologia e del cambiamento climatico.

Un sovrano che oggi cerca di tenere la monarchia al passo coi tempi, nonostante debba affrontare problemi di salute e gestire liti familiari, quelle legate al figlio Harry e al fratello, l’ex duca di York. A completare il ritratto di un re, di cui non tutto è ancora noto, contribuiscono le testimonianze e gli aneddoti di personaggi italiani di spicco che lo hanno conosciuto: Giuliano Amato, Giulio Andreotti, Francesco Cossiga, i principi Vanni Calvello Mantegna, l’imprenditore Federico Marchetti, per citarne alcuni. Un libro accurato, ma anche ricco di curiosità, che presenta un Carlo III inedito e dalle molteplici sfaccettature. Una presentazione che vede questa volta l’associazione trasferirsi eccezionalmente presso l’importante realtà della città di Reggio Calabria, il Circolo del Tennis Polimeni grazie all’accoglienza del direttivo nella figura del presidente Ezio Privitera.

Ilaria Grillini è nata a Roma ed è giornalista professionista dal 1999. Inizia la sua carriera nel 1992, nella produzione del Tg5. Dopo una parentesi nella televisione regionale per l’emittente Sei Milano, ritorna in Mediaset collaborando con “Verissimo”. Nel 2000 entra in Rai lavorando per diversi programmi tra cui: “La vita in diretta”, “Uno Mattina”, “Tg1 Mattina”, “ItaliaSì!”, “Tg1 Mattina News”. Nasce da una sua idea “L’Italia delle granDInastie”, in onda su Rai 1, che co-condurrà per due edizioni. Insieme a Paola Pisa e Roberta Petronio ha scritto Romane e, nel 2021, per Rai Libri, Elisabetta la Regina “italiana”. Ha collaborato con il settimanale Chi e poi con Oggi e dal 2023 cura una rubrica fissa su Gente.

Una serata ed un incontro che vedrà si, un dialogo con l’autrice ma anche un racconto tra parole, racconti ed elementi visivi. Non resta che attendere il 2 agosto con un appuntamento eccezionalmente aperto alla città di Reggio Calabria.