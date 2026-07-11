Reggio Calabria, il 14 luglio l’incontro culturale “La memoria condivisa, pilastro del futuro” | INFO

Martedì 14 luglio, alle ore 19:00, presso il Lido Pepys di Reggio Calabria, si terrà l'incontro culturale dal titolo "La memoria condivisa, pilastro del futuro"

Locandina Evento La memoria condivisa, pilastro del futuro

Il Centro Studi Tradizione Partecipazione promuove l’incontro culturale dal titolo: “La memoria condivisa, pilastro del futuro” che si terrà martedì 14 luglio 2026, alle ore 19:00, presso il Lido Pepys di Reggio Calabria. L’iniziativa intende offrire un momento di riflessione e confronto sul valore della memoria storica quale patrimonio condiviso e fondamento imprescindibile per la costruzione del futuro e della vita delle comunità.

Interverranno:

  • Emilio Attinà
  • Enrico Caminiti
  • Sen. Renato Meduri
  • Nicola Malaspina
  • On. Francesco Cannizzaro, Sindaco di Reggio Calabria

Modererà l’incontro Giancarlo La Monica, Presidente CSTP.

Locandina Evento La memoria condivisa, pilastro del futuro

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