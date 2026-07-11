Reggio Calabria, il 14 luglio l’incontro culturale “La memoria condivisa, pilastro del futuro” | INFO

Il Centro Studi Tradizione Partecipazione promuove l’incontro culturale dal titolo: “La memoria condivisa, pilastro del futuro” che si terrà martedì 14 luglio 2026, alle ore 19:00, presso il Lido Pepys di Reggio Calabria. L’iniziativa intende offrire un momento di riflessione e confronto sul valore della memoria storica quale patrimonio condiviso e fondamento imprescindibile per la costruzione del futuro e della vita delle comunità.
Interverranno:
- Emilio Attinà
- Enrico Caminiti
- Sen. Renato Meduri
- Nicola Malaspina
- On. Francesco Cannizzaro, Sindaco di Reggio Calabria
Modererà l’incontro Giancarlo La Monica, Presidente CSTP.