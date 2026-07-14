Reggio Calabria, guasto alla rete idrica: possibili disagi in quattro zone della città | INFO E DETTAGLI

Sorical al lavoro per riparare una grossa perdita sulla rete di adduzione: possibili chiusure dei serbatoi di Saracinello, Mortara, Croce Valanidi e Curduma

lavori serbatoio
Immagine a scopo illustrativo realizzata con l'Intelligenza Artificiale © StrettoWeb

Sorical informa i cittadini di Reggio Calabria che, “a causa di una grossa perdita sulla rete di adduzione, segnalata dal responsabile dell’adduzione, sono in corso gli interventi necessari per individuare e riparare il guasto. Nel corso della giornata potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica, con possibili chiusure dei serbatoi di:

  • Saracinello
  • Mortara
  • Croce Valanidi
  • Curduma

I tecnici sono al lavoro per ridurre al minimo i disagi e ripristinare il regolare servizio nel più breve tempo possibile. Seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione dell’intervento”.

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