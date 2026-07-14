Reggio Calabria, guasto alla rete idrica: possibili disagi in quattro zone della città | INFO E DETTAGLI

Sorical informa i cittadini di Reggio Calabria che, “a causa di una grossa perdita sulla rete di adduzione, segnalata dal responsabile dell’adduzione, sono in corso gli interventi necessari per individuare e riparare il guasto. Nel corso della giornata potrebbero verificarsi disservizi nell’erogazione idrica, con possibili chiusure dei serbatoi di:
- Saracinello
- Mortara
- Croce Valanidi
- Curduma
I tecnici sono al lavoro per ridurre al minimo i disagi e ripristinare il regolare servizio nel più breve tempo possibile. Seguiranno aggiornamenti sull’evoluzione dell’intervento”.