Reggio Calabria, grande successo per il 2° Torneo di Burraco “Amici di Villa San Giuseppe”: i NOMI dei vincitori

Si è concluso con un’ampia partecipazione il 2° Torneo di Burraco “Amici di Villa San Giuseppe”, organizzato dall’Associazione Amici di Villa San Giuseppe nella cornice del Giardino San Carlo Acutis. La manifestazione ha riunito 64 giocatori, suddivisi in 32 coppie, che si sono confrontati in una competizione avvincente, proseguita fino a tarda sera. Una serata caratterizzata dal divertimento, dalla socialità e da una sana competizione, capace di richiamare partecipanti non soltanto dal borgo, ma anche da Reggio Calabria e da numerosi centri del territorio circostante.

“È un evento inedito per il nostro paese – sottolineano gli organizzatori – che ha saputo coinvolgere sin da subito un pubblico ampio e variegato, con partecipanti provenienti non solo da Villa San Giuseppe, ma anche da Reggio Calabria e da numerosi centri limitrofi. Questo rappresenta un segnale importante della crescente capacità attrattiva del nostro borgo, che si conferma luogo ideale per ospitare iniziative di qualità e occasioni di incontro capaci di rafforzare il senso di comunità e di accoglienza”.

Il successo del torneo ha confermato la vocazione dell’Associazione Amici di Villa San Giuseppe a promuovere momenti di aggregazione e partecipazione sociale, valorizzando gli spazi del territorio e creando occasioni di incontro tra persone di ogni età. La manifestazione ha inoltre mostrato come, attraverso eventi organizzati con attenzione, sia possibile dare nuova vitalità al paese e consolidare il rapporto tra cittadini, associazioni e territorio.

Fondamentale il lavoro svolto da Alberto Pizzimenti e Andrea Romeo, che hanno curato ogni aspetto dell’iniziativa con precisione e professionalità: dalle iscrizioni alla logistica, dalla gestione del regolamento all’accoglienza dei partecipanti. Un impegno che ha contribuito a creare un clima di festa e convivialità particolarmente apprezzato dai presenti.

Ad aggiudicarsi il torneo è stata la coppia composta da Pino Scopelliti e Giuseppe Scopelliti, padre e figlio. I due hanno guidato la classifica fin dalle prime fasi della competizione, mantenendo con autorevolezza un vantaggio costante sugli avversari fino alla vittoria finale. L’Associazione Amici di Villa San Giuseppe guarda adesso ai prossimi appuntamenti, con l’obiettivo di continuare a proporre iniziative capaci di rendere il borgo sempre più protagonista di un percorso di crescita sociale, culturale e aggregativa, nella convinzione che la partecipazione e la condivisione rappresentino il valore più autentico di una comunità viva.