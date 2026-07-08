Reggio Calabria, grande festa per i 100 anni di nonna Melina: memoria viva di sacrifici, fede e tradizioni

Una giornata di festa e di grande emozione a Reggio Calabria per il centesimo compleanno della signora Carmela Tomo nata il 6 luglio 1926. Per celebrare l’importante traguardo, il consigliere comunale di Reggio Calabria, Paolo Bilardi, ha fatto visita alla centenaria, portandole gli auguri dell’amministrazione Cannizzaro e dell’intera comunità, consegnandole una medaglia raffigurante la Calabria, simbolo di appartenenza e riconoscimento per una vita vissuta all’insegna dei sacrifici, del lavoro e dei valori. Circondata dall’affetto dei familiari, e in particolare della nipote Valeria Milella, nel corso dell’incontro, la signora Carmela, conosciuta da tutti come Melina, ha condiviso alcuni ricordi della sua lunga esistenza.

Ha raccontato di aver sempre vissuto nella zona adiacente all’Università Mediterranea e ha svelato con il sorriso uno dei suoi piccoli segreti di longevità: mangiare ogni giorno una banana, togliere i semi dai pomodori, pochi dolci e solo un po’ di vino fatto in casa. Ripercorrendo gli anni della giovinezza, nonna Melina ha ricordato la sua grande passione per il ricamo tanto da essere premiata, il duro lavoro nei campi, dedicandosi con impegno alla coltivazione e alle attività legate al baco da seta, bergamotto e al melograno, testimonianza di un passato fatto di fatica, dedizione e amore per la terra. A guidarla lungo tutto il percorso della sua vita è stata anche una profonda fede, che continua ancora oggi a rappresentare un punto di riferimento fondamentale.

“È stato un momento di grande emozione poter incontrare la signora Carmela e ascoltare i suoi racconti, custodi di una memoria preziosa della nostra comunità – ha sottolineato il consigliere Bilardi – I suoi 100 anni rappresentano un patrimonio di valori, sacrifici e tradizioni che meritano rispetto e riconoscenza. A lei e alla sua famiglia rivolgo i miei più sinceri auguri, con l’auspicio che possa continuare a vivere con serenità e affetto questo importante traguardo”.