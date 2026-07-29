Reggio Calabria, giovani talenti protagonisti al concerto della Scuola di Musica “Giuseppe Verdi”

Giovani musicisti protagonisti a Reggio Calabria in occasione del concerto di fine anno della Scuola di Musica “Giuseppe Verdi”, diretta dal maestro Sergio Romeo. L’appuntamento si è svolto domenica 26 luglio nella suggestiva cornice dell’Accademia Flautistica, davanti a un numeroso pubblico composto da famiglie, docenti e appassionati. La serata ha rappresentato un momento significativo per celebrare la conclusione dell’anno scolastico 2026 e offrire agli allievi la possibilità di esibirsi dal vivo, mettendo in mostra il percorso di studio e la preparazione maturata durante l’anno nelle diverse discipline musicali.

A presentare il concerto è stato Marco Mauro. Ad aprire la serata, con un’esibizione al pianoforte, è stato Samuel Del Gange. Successivamente si sono alternati sul palco Flavio Ceravolo, Francesca Ariobazzoni, Mariavittoria Trunfio, Maria Pia Cutrupi, Francesco Pace, Samuele Palattella, Emma Facciolo, Giulia Cutrupi, Mia Benedetto, Ilenia Lombardo, Paola Esposito, Giovanni Benedetto e Ifighenia Suriano. Gli studenti hanno dato vita a intense esibizioni di pianoforte, chitarra e canto, condividendo con il pubblico il lavoro svolto durante l’anno e confermando il valore della musica come occasione di crescita personale, espressiva e culturale.

Il lavoro dei maestri e la formazione musicale

Gli allievi sono stati preparati dai maestri Vittoria Romeo, Stefano Raffa e Manuela Romeo per il pianoforte, da Simone Latella per la chitarra e da Loretta Nociti per il canto. I docenti, attraverso competenza e dedizione, accompagnano gli studenti nel percorso di formazione nelle diverse discipline. Nel corso della serata sono intervenuti anche il maestro e pittore Alessandro Allegra, il presidente dell’associazione “Incontriamoci Sempre” Pino Strati e il vicepresidente della Circoscrizione di Gallico Bruno Germanò. Gli interventi hanno sottolineato il valore della musica come strumento di formazione, inclusione e crescita culturale.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto al maestro Alessandro Carere per l’ospitalità e la disponibilità, che hanno contribuito alla buona riuscita dell’iniziativa. Il concerto ha rappresentato un’importante occasione di condivisione tra studenti, famiglie e docenti, rafforzando il legame tra la scuola e il territorio. L’appuntamento ha inoltre confermato l’impegno della Scuola di Musica “Giuseppe Verdi” nella promozione della cultura musicale e nella valorizzazione dei giovani talenti di Reggio Calabria, offrendo agli allievi occasioni concrete per esprimere le proprie capacità e confrontarsi con il pubblico.